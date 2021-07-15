В Киев прибыл борт с ранеными на Донбассе, бойцов ждали десятки скорых. Фото
В Киев прибыл самолет с бойцами Вооруженных сил Украины, ранеными в зоне ООС на Донбассе. Военных ждали десятки машин скорой помощи.
Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталия Юсупова. Раненых увезли в Главный военный клинический госпиталь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По словам волонтера, на фронте очередное обострение, много раненых и есть погибшие.
"Выносят на носилках совсем мальчишку, спрашиваю, сколько ж ему лет – 2001 года рождения. Бледный, глаза едва открыты, тяжелый, сразу в реанимацию", – написала она.
Юсупова отметила, что у защитников пулевые и осколочные ранения, ампутация, фактически все не ходячие.
"Встретили, разместили, доктора оказывают помощь и начинают лечение. По потребностям, ребятам мы покупаем соки, фрукты, овощи, мясное на перекус. Лекарства в госпитале есть", – добавила волонтер.
Она подчеркнула, что сейчас нужна помощь на фронт – квадрокоптеры, оптика и лекарства. Карты для помощи 5375 4115 0267 5353 или 5375 4141 0204 7676, Монобанк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июля от рук российских наемников во время обстрела на востоке Украины погиб 38-летний Андрей Беляев с позывным "Белый". Мужчина родом из Никополя, ушел на фронт добровольцем еще в 2014 году, несколько раз подписывал контракт.
Кроме погибшего, пятеро воинов получили ранения и один – боевое травмирование.
14 июля оккупанты продолжили обстрелы. Вследствие провокаций еще двое украинских защитников получили ранения.