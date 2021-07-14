Названо имя погибшего на Донбассе Героя: без отца остались трое детей. Фото

Военнослужащим, который 13 июля погиб от рук российских наемников во время обстрела на Донбассе, оказался 38-летний Андрей Беляев с позывным "Белый". Мужчина родом из Никополя, ушел на фронт добровольцем еще в 2014 году, несколько раз подписывал контракт.

Имя погибшего Героя сообщили на Facebook-странице Никопольского военного комиссариата. А его побратим, журналист Александр Махов в Facebook опубликовал фото.

В Никопольском ОМТЦК и СП уточнили, что трагедия случилась в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) возле с. Кринички Старобельского района на Луганщине. Враг прибегнул к артиллерийскому обстрелу из минометов 122-го и 152-го калибров боевых позиций 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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"Погиб наш земляк, никопольчанин Беляев Андрей Левонтийович, 1982 года рождения. Время и место прощания с Героем будет объявлено дополнительно. От имени личного состава Никопольского ОМТЦК и СП выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя", – говорится в сообщении.

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