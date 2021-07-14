На Донбассе погиб украинский воин, еще семеро бойцов получили ранения

Поддерживаемые Россией вооруженные формирования "Л/ДНР" за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, стреляя по позициям ВСУ из тяжелого вооружения и устраивая провокации с БПЛА. В результате таких действий врага погиб защитник Украины, пятеро воинов получили ранения и один – боевое травмирование. Еще один военнослужащий пострадал во время обстрела утром 14 июля.

Бойцов доставили в лечебное учреждение, состояние здоровья одного из раненых – тяжелое, других – удовлетворительное. О ситуации на фронте сообщил штаб Операции Объединенных сил в Facebook, выражая соболезнования родным и близким погибшего Героя.

В частности, 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции:

дважды у Южного – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

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возле Троицкого – из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;

дважды вблизи Водяного возле Донецка – из минометов 120-го калибра;

в направлении Тарамчука – из артиллерии калибра 122 мм (противник вел огонь по позициям украинских защитников и совершил обстрел гражданской инфраструктуры) ;

в направлении Павлополя и Широкино – из минометов 82-го калибра;

возле Причепиловки – из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, было зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ. Вместе с тем уже по состоянию на 07:00 среды, 14 июля, на Донбассе зафиксировано нарушение "тишины". Так, неподлеку Луганского противник обстрелял позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

И на этот раз один военный получил ранение. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение, его состояние – удовлетворительное.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим уточнил в Twitter, что потери оккупантов за 13 июля были санитарные (300) – 2 (1 – 11 ОМСП 1 АК, не боевой, в результате несоблюдения мер безопасности, 1 – 4 ОМСБр 2 АК, не боевой, в результате подрыва на минно-взрывных заграждениях).

Как сообщал OBOZREVATEL, СММ ОБСЕ на временно оккупированных районах Донетчины зафиксировала 57 единиц вооружения наемников РФ, среди которых и гаубицы. Оно размещалось за выделенными зонами хранения на полигонах, неподконтрольных правительству Украины.