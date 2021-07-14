На Донбассе двое защитников Украины получили ранения
Российско-оккупационные войска в среду, 14 июля, продолжили обстрелы ВСУ на Донбассе. Вследствие провокаций двое украинских защитников получили ранения.
Как сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook, состояние одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.
Оба пострадавших получили первую медицинскую помощь, после чего их транспортировали в лечебное учреждение.
Подчеркнем: на обстрелы противника защитники Украины открывали ответный огонь.
Всего в течение суток (по состоянию на 17:00 среды) российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, отметило командование Операции Объединенных сил.
Возле каких населенных пунктов произошли обстрелы:
Луганское – противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Пески – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
Новогригорьевка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра;
Светлодарск – из минометов 82-го калибра.
Водяное (у Донецка) – из минометов 120-го и 82-го калибров;
Красногоровка – из минометов 120-го калибра.
Новоалександровка – из крупнокалиберных пулеметов.
Старогнатовка – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме того, в Луганской области через линию разграничения перелетел вражеский беспилотник.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – сказано в сообщении.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
13 июля от рук российских наемников во время обстрела на востоке Украины погиб 38-летний Андрей Беляев с позывным "Белый". Мужчина родом из Никополя, ушел на фронт добровольцем еще в 2014 году, несколько раз подписывал контракт.
Всего за 13 июля поддерживаемые Россией вооруженные формирования "Л/ДНР" 13 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме погибшего, пятеро воинов получили ранения и один – боевое травмирование.