На Донбассе двое защитников Украины получили ранения

Российско-оккупационные войска в среду, 14 июля, продолжили обстрелы ВСУ на Донбассе. Вследствие провокаций двое украинских защитников получили ранения.

Как сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook, состояние одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.

Оба пострадавших получили первую медицинскую помощь, после чего их транспортировали в лечебное учреждение.

Подчеркнем: на обстрелы противника защитники Украины открывали ответный огонь.

Всего в течение суток (по состоянию на 17:00 среды) российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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Оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, отметило командование Операции Объединенных сил.

Возле каких населенных пунктов произошли обстрелы:

Луганское – противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Пески – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

Новогригорьевка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра;

Светлодарск – из минометов 82-го калибра.

Водяное (у Донецка) – из минометов 120-го и 82-го калибров;

Красногоровка – из минометов 120-го калибра.

Новоалександровка – из крупнокалиберных пулеметов.

Старогнатовка – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, в Луганской области через линию разграничения перелетел вражеский беспилотник.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – сказано в сообщении.

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