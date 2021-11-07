Мать погибшего во Львове срочника не верит в версию о самоубийстве: он хотел жить. Фото

Жительница Харькова, чей сын, Андрей Дробах, по официальной версии выбросился из окна воинской части во Львове, не признает, что парень наложил на себя руки добровольно. Она призвала всех, кто был рядом с ее сыном в последние часы жизни, сообщить ей подлинные обстоятельства, которые могли привести к смерти молодого бойца.

Об этом сообщили авторы группы "Жить в Харькове" в Facebook, ссылаясь на обращение харьковчанки в Telegram-канал. Женщина утверждает, что ее сын сам захотел служить в армии, чтобы защищать родную страну и сводить счеты с жизнью не намеревался.

"Мой сын сам добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины. Был призван 26 октября этого года. 27 октября прибыл в г. Луцк для прохождения военной службы. 29 октября был отправлен для прохождения курса молодого бойца в г Львов. Я разговаривала с ним в тот день, у него не было ни малейших жалоб", – утверждает автор послания.

Видео дня

Она добавила, что в день самоубийства, Андрей жаловался по телефону своей тете, что простудился. Через час их семье сообщили трагическое известие.

"В этой воинской части он находился меньше суток. С официальной версией о самоубийстве не согласна. У Андрея были планы на жизнь, он хотел жить Мне важна любая информация касательно этого происшествия, прошу сообщить любым удобным способом", – обратилась к сослуживцам сына скорбящая мать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снизилась возрастная группа людей, которые способны совершить самоубийство и завершают свою жизнь именно таким опрометчивым способом.