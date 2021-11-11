В деле подростка-виновника ДТП в Харькове появились новые свидетели: как продвигается расследование

Адвокатам удалось найти еще пятерых очевидцев скандального ДТП в Харькове, в котором 16-летний подросток за рулем Infiniti на огромной скорости врезался в Chevrolet Aveo. Теперь их ждет допрос у следователей.

Как сообщил в Facebook адвокат Маси Найем, дополнительных свидетелей дорожно-транспортного происшествия удалось установить благодаря исследованиям материалов в СМИ. Кроме того он сообщил, что на данный момент допрошено уже более девяти свидетелей аварии.

Также Найем отмечает, что в ближайшее время планируется проведение досмотра автомобилей с экспертами. Адвокат говорит, что это позволит в дальнейшем провести автотехническую экспертизу, которая, в свою очередь, является основанием для установления обстоятельств ДТП.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло вечером 26 октября – Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, ехавшее на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина.

В результате аварии погиб водитель Chevrolet. Ему было 58 лет. За рулем Infiniti находился Николай Харьковский 2005 года рождения. Также с ним автомобиле ехали еще трое человек 19-летний Михаил Баранов, 20-летний Валерий Карякин и 16-летняя Елизавета Дусик. Все они получили тяжелые травмы и и попали в реанимацию.

По делу о ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Если вину водителя Infiniti докажут, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового. Также Николай Харьковский ранее был осужден условно за стрельбу из пневматического пистолета. Его неотбытый срок за это преступление - два года. В итоге, он может получить 10 лет тюрьмы.

Известно, что пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру огромную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах 16-летний виновник ДТП признался, что разогнал транспортное средство до 200 км/ч.

Примечательно, что после случившегося 16-летний водитель вел себя вызывающе - кричал, что его "отмажут" от уголовной ответственности. Сестра одного из пострадавших также передала слова подростка, адресованные полицейским: "Да пошли вы все нах*й, меня отмажут, и я буду жить за границей".

Стоит отметить, что в течение 9 месяцев 2021 года, с января по сентябрь, в Украине произошло 137 286 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2225 человек. Еще более 22 тысяч получили травмы.