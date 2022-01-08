ДТП с 16-летним водителем в Харькове: в крови погибшего нашли алкоголь

В крови мужчины, который погиб в резонансной аварии в Харькове с участием 16-летнего водителя, обнаружили алкоголь. Тем не менее он не нарушил правила дорожного движения и не мог быть виновником ДТП.

Об этом спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил "Укринформу". По его словам, в образцах крови погибшего эксперты нашли 3,65 промилле, что является "административным правонарушением".

По причине смерти мужчина, который в момент аварии находился за рулем Chevrolet Aveo, не может быть привлечен к ответственности за "пьяное" вождение.

"В его действиях не было нарушений ПДД, которые были бы в причинно-следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы", – объяснил Дмитрий Чубенко.

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Что касается использования факта опьянения жертвы ДТП защитой 16-летнего Николая Харьковского, Чубенко сказал, что следователи собрали достаточно доказательств.

"Мы полностью и всесторонне доказали вину подозреваемого, а также имеем достаточно доказательств, которые предоставим суду", – рассказал он.

По данным экспертизы, к смерти погибшего привели множественные травмы жизненно важных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Николая Харьковского Инна Данилова заявила, что погибший в аварии был пьян. По ее словам, потерпевшие и их представители якобы скрывали данную информацию.

Напомним, смертельное ДТП произошло 26 октября. На огромной скорости Infiniti влетел в Chevrolet Aveo, который ехал на "зеленый" свет по проспекту Гагарина. Автомобили фактически разорвало на части, один человек погиб, еще трое были серьезно травмированы.

24 декабря расследование аварии в Харькове было завершено по двум статьям: о нарушении ПДД и неправдивом сообщении о преступлении. Первая предусматривает от 3 до 8 лет заключения, вторая – до двух лет. Защита подозреваемого заявила, что подросток признает свою вину в полной мере.