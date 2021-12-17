В деле о ДТП с подростком в Харькове новый поворот: адвокаты подали заявление о еще одном преступлении

Адвокаты юридической компании "Миллер" подали заявление о новом преступлении 16-летнего Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП на ул. Одесская в Харькове. В частности, юристами было установлено обстоятельства, указывающее на факты возможного совершения им нескольких правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами.

Об этом представители компании сообщили в своем Facebook. Отмечается, что заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины направлено на адрес Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, адвокаты сообщили о выводах ключевых экспертиз по делу о ДТП. В частности:

Психиатрическая экспертиза подтвердила факт вменяемости и отсутствие психических заболеваний, которые могли повлиять на поведение подозреваемого. Его состояние пока не нуждается в медицинском уходе;

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Комплексная экспертиза видео, звукозаписи и автотехническая экспертиза установила, что причиной ДТП стало нарушение ПДД Харьковским – проезд на красный сигнал светофора, скорость движения авто – 180 км/ч.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт гибели одного человека и получение травм тремя другими пострадавшими в результате ДТП.

Сторона обвинения решает вопрос о продлении досудебного расследования и сроке содержания под стражей подозреваемого, для чего подаст соответствующие ходатайства. После этого дело можно будет направлять в суд.

Напомним, ранее адвокат потерпевших по делу Игорь Черняк также сообщил, что авто Харьковского двигалось со скоростью 180 км/ч, что более чем в три раза больше допустимой. Соответствующие результаты показала автотехническая экспертиза.

Ранее также молекулярно-генетическая экспертиза показала, что за рулем автомобиля Infiniti, совершившего смертельное ДТП на улице Одесской в Харькове, однозначно находился 16-летний Николай Харьковский. ДНК-профиль, имеющийся на передней подушке безопасности Infinity, совпал с ДНК-профилем подростка.

Авария произошла 26 октября. Двигаясь с огромной скоростью по Одесской улице, автомобиль Infiniti врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. В результате столкновения транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

16-летний водитель задержан полицией. В его крови алкоголя не обнаружили. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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