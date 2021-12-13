ДТП в Харькове: экспертиза установила, с какой скоростью двигался 16-летний водитель Infiniti

Скорость автомобиля Infinity, которым управлял 16-летний Николай Харьковский, в момент ужасной ДТП в Харькове на проспекте Гагарина, якобы достигала 180 километров в час – более чем в три раза больше допустимой. Соответствующие результаты показала автотехническая экспертиза.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на сообщение адвоката потерпевших по делу Игоря Черняка. Однако публикация в Facebook юриста сейчас удалена.

Издание также пытается получить версию следствия. Отмечается также, что защитница подозреваемого по делу подростка Инна Данилова заявила, что результаты экспертиз пока не видела, однако считает, что представитель потерпевших нарушает тайну следствия, публикуя эти данные вне процесса.

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26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. В результате транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Бригада спасателей применила специальные средства, чтобы достать тело погибшего водителя из разбитого автомобиля Chevrolet.

Несовершеннолетний виновник смертельного ДТП Харьковский хвастался, что гонял на красный свет, разбивал четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов. Переписку с 16-летним слили в социальной сети.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летний водитель задержан. В его крови алкоголь не обнаружен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

27 октября при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры 16-летнему юноше было поставлено в известность о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

В то же время стало известно, что после страшного ДТП Харьковский может остаться на свободе.

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