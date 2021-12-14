В Чернигове будут судить 56-летнего педофила, который насиловал девочек-подростков и снимал на видео

В Чернигове перед судом предстанет 56-летний мужчина, которого заподозрили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Свои преступления он якобы снимал на видео.

Обвинительный акт в отношении черниговчанина уже направили в Деснянский районный суд города, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры во вторник, 14 декабря.

Преступные действия были совершены обвиняемым в течение трех лет – с 2018 года. За это время его жертвами становились девочки до 20 лет. Самой младшей из них – всего 13.

Расследование установило, что 56-летний мужчина, вероятно, изнасиловал девушек от 17 до 20 лет, таких эпизодов было три, а дважды он якобы вступал в половые отношения с 15-летней девушкой. Также прокуратура считает, что имели место действия сексуального характера в отношении девочки 13 лет. Факты надругательства над жертвами мужчина снимал на видео и хранил кадры на разных устройствах. Съемка происходила скрыто.

Видео дня

Правоохранители выяснили, что все пострадавшие находились в сложных семейных обстоятельствах. Обвиняемый знакомился с ними, предлагал за деньги убирать дом. Дальше от него поступало предложение девушкам вступать с ним в половые отношения. За это он якобы также предлагал деньги, а также применял к жертвам физическое и психологическое принуждение.

Мужчину арестовали в июле 2021 года. С этого времени он находится в следственном изоляторе. Его обвиняют по ч. 2, 3 ст. 152, ч. 6 ст. 153 УК, ч.ч. 1, 2 ст. 155, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины.

Речь идет об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, вступлении в половое сношение с несовершеннолетним и умышленном хранении детской порнографии. Мужчине грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

Напомним: в декабре 2021 года в Чернигове задержан другой 56-летний мужчина, которого заподозрили в побуждении детей к созданию интимных фотографий и видеоматериалов. Самой младшей из девушек 10 лет. Он якобы подарил ребенку телефон и потребовал делать интимные фото. К этому привлекались друзья девочки.

Как сообщал OBOZREVATEL: