Грозит пожизненное заключение: в Одесской области будут судить педофила, который надругался над 13 детьми

70-летнего жителя города Южный Одесской области будут судить за изнасилование, сексуальное насилие и развращение 13 детей. По данным следствия, жертвами насильника стали мальчики в возрасте от 8 до 14 лет. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. Отмечается, что обвинительный акт в отношении насильника, который ранее неоднократно был осужден за половые преступления, направили в суд. Речь идет о Виталие Филиппове, которого взяли под стражу в июне этого года.

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Как рассказали в прокуратуре, педофил в течение 2020-2021 годов заманивал малолетних мальчиков в арендуемое жилье, обещая им дать поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и полакомиться сладостями.

Пользуясь беспомощностью детей и своим физическим преимуществом, он поступал в отношении мальчиков действия сексуального характера. Большинство детей обвиняемый насиловал повторно, некоторых – течение нескольких месяцев, некоторых оставлял у себя на ночлег.

После совершения преступления насильник применял к детям психологическое давление, угрожал им и предписывал никому не рассказывать о том, что происходило у него дома.

В прокуратуре также сообщили, что обвиняемый после предварительных заключений несколько раз менял свою фамилию и местожительство.

В настоящее время педофил находится под стражей. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, четыре раза судимого преступника, изнасиловавшего и развращавшего детей, полицейские задержали в Южном еще в июне. Он переехал в этот город после того, как три года назад досрочно вышедший из колонии – суд решил, что опытный рецидивист встал на "путь исправления". Однако педофил под новой фамилией открыл "охоту" на маленьких мальчиков.

На счету преступника было много малолетних мальчиков-жертв, младшему из которых на момент изнасилования исполнилось всего 2 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, вышедший досрочно на свободу педофил сменил фамилию и открыл "охоту" на детей.