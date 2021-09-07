В Киеве вооруженный насильник с сайта знакомств напал на девушку: приметы преступника

В Соломенском районе Киева мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку. Незадолго до этого он познакомился со своей жертвой на одном из популярных сайтов знакомств.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 5 сентября. Мужчина позвонил девушке и они договорились встретиться.

"По-видимому, он не понравился девушке и она быстро попрощалась. Однако мужчина проследил за ней, а когда его жертва подошла к своей квартире, то напал на нее и затащил внутрь. С собой преступник принес скотч, которым связал руки и ноги девушке. Заклеил рот, чтобы та не кричала, а потом изнасиловал", – рассказал источник.

Затем мужчина достал нож. Угрожая им, он заставил девушку показать, где находятся деньги и банковская карточка. Также он забрал из квартиры два мобильных телефона, несколько бутылок сидра и... пачку майонеза. После чего скрылся.

Девушке удалось освободиться примерно через час и обратиться за помощью.

Подозреваемый в изнасиловании и грабеже называл себя "Андрей". На вид примерно 35-40 лет. Рост около 170 см. Волосы – русые. Был одет в черную спортивную куртку и брюки.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция разыскивает преступников, которые убили женщину в Киеве. Тело жертвы, уроженки Черниговской области, случайно обнаружили прохожие на Оболони.