Подарил телефон и требовал присылать интимные фото: в Чернигове задержали педофила
В Чернигове задержан 56-летний мужчина, которого заподозрили в побуждении детей к созданию интимных фотографий и видеоматериалов. Самой младшей из девочек 10 лет.
Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черниговской области в Facebook. У себя дома он держал компьютеры, восемь телефонов и флешки.
На этих устройствах, как выяснили правоохранители, хранились кадры с признаками детской порнографии.
В ходе расследования в полиции узнали, что около полугода назад подозреваемый познакомился с несовершеннолетней девочкой и сделал подарок – мобильный телефон.
Со временем злоумышленник якобы начал побуждать ребенка к созданию фото и видео интимного характера. К этому, как сказано в сообщении, также привлекались друзья девочки.
"Все дети – из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Самой младшей из девочек 10 лет, – отметил руководитель миграционной полиции области Антон Милосердов.
Мужчине объявили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 301-1 (получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий).
В его доме провели обыски. В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех детей, которые могли пострадать от действий мужчины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
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