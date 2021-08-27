В детской больнице Киева педофил принудил девочку к "взрослой" фотосессии

В Соломенском районе Киева неизвестный мужчина заставил семилетнюю девочку позировать ему обнаженной. Педофил подстерег ребенка в уборной поликлиники детской клинической больницы №4.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло 26 августа. Здание медицинского учреждения находится на ул. Академика Стражеско.

"Девочка пошла в туалет, а там ее поджидал мужчина. Он напугал ребенка и приказным тоном заставил раздеться. После этого достал свой мобильный телефон и стал фотографировать со всех сторон. Не отпускал ребенка, пока все не сделал, а после этого скрылся. Слава богу, что малышка физически не пострадала, до этого не дошло", – рассказал источник.

По его словам, девочка сразу же бросилась к маме, а та позвонила в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника. По информации нашего собеседника, рост педофила примерно 170 см, он среднего телосложения. Волосы – рыжие. Хромает. Был в светлых брюках, куртке и кепке.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожий случай произошел недавно в Оболонском районе Киева. Преступник поймал двух девочек в подъезде многоэтажного дома и также заставил позировать ему. Столичная полиция сообщала, что этот "любитель детей" уже задержан.

Преступником оказался 50-летний киевлянин, ранее судимый за подобные преступления.