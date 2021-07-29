Крушение самолета на Прикарпатье: названы возможные причины трагедии

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Крушение самолета в Коломые

Легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic, который разбился 28 июня в Коломые на Прикарпатье, мог потерпеть аварию из-за отказа управления и даже потери сознания пилота. Бортом управлял профессиональный летчик Игорь Табанюк, погибший в этой авиакатастрофе вместе с тремя пассажирами-иностранцами.

Версии о причинах трагедии, в том числе со ссылкой на опытных пилотов, выдвинул ведущий-путешественник Дмитрий Комаров, который в свое время учился в Табанюка. Со своей стороны правоохранители событие предварительно квалифицировали как нарушение правил воздушных полетов.

Так, по факту падения самолета на жилой дом в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области начато уголовное производство.

"Предварительная квалификация события – нарушение правил воздушных полетов. Проводятся следственные действия для установления причин падения самолета, в результате чего погибли четыре человека", – говорится в сообщении Нацполиции Украины на Facebook-странице.

Видео дня
WT-10 Advantic упал на дом, самолет и здание сгорели

Там уточнили, что в доме на момент авиакатастрофы была женщина с двумя детьми: услышав непонятный шум, они вовремя выбежали на улицу и не пострадали.

На месте трагедии продолжали работать следственно-оперативная группа управления полиции на Прикарпатье, а также эксперты-криминалисты и представители экстренных служб. Начальник правоохранительного органа в крае подчеркнул, что все обстоятельства аварии будут установлены.

Дмитрий Комаров и Игорь Табанюк

В то же время Дмитрий Комаров на своей странице в Facebook написал другие возможные причины, которые могли привести к трагедии с WT-10 Advantic. Он подчеркнул, что есть видео падения самолета, и можно предположить, что это были:

  • отказ управления, техники;

  • потеря сознания, приступ;

  • вмешательство в управление пассажиром.

"Игорь, будучи в сознании, скорость потерять не мог. Исключено. Многие пилоты предполагают так. Важно провести детальное расследование", – уточнил Комаров, призвав к последнему ответственные органы, местные власти и журналистов.

Игорь Табанюк погиб в авиакатастрофе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в сети опубликовали видео момента падения WT-10 Advantic в селе Шепаровцы 28 июля, который случайно попал на запись. После аварии в небо поднялся столб дыма, пожарные тушили огонь больше часа.

  • В результате аварии легкомоторного самолета погибли также трое иностранцев. В Объединенной еврейской общине Украины уточнили, что речь идет о хасидах и гражданах США.

  • Игорь Табанюк впервые в небо поднялся 40 лет назад. В 2009-м мужчина едва не погиб в Гималаях, когда совершал полет на парапланере. Подробнее о снаиболее опытном военном летчике Украины, чью жизнь забрала авиакатастрофа, читайте в материале.

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