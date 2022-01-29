Расстрел нацгвардейцев в Днепре: психолог указала на важный нюанс в действиях Рябчука
Солдат срочной службы Артемий Рябчук, который совершил массовое убийство в Днепре, в момент преступления не находился в состоянии аффекта. Об этом свидетельствует тот факт, что у преступника был план.
Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева. "Нередко после состояния аффекта человек вообще не помнит, что произошло", – заметила она ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).
Как пояснила психолог, состояние аффекта отличается кратковременностью. Оно длится считанные секунды или минуты.
"Состояние аффекта очень кратковременное состояние – от нескольких секунд до минуты, полутора минут, когда человек действительно не знает, что он делает", – подчеркнула Бугаева.
Она добавила, что в таком состоянии человек может схватить первый попавшийся под руку предмет и ударить им человека. Но в случае с Рябчуком ситуация выглядела иначе.
"Если человек куда-то бежит, ищет какой-то предмет хватает нож, это говорит о том, что человек не находится в состоянии аффекта", – подчеркнула психолог.
По ее оценкам, действия Рябчука можно квалифицировать как не до конца спланированную месть. Так, он просчитал, как будет убивать обидчиков, но не подумал о путях отступления. В частности, он не сразу нашел выход с завода "Южмаш", где совершил расправу над сослуживцами.
Как писал OBOZREVATEL:
27 января нацгвардеец Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре и убил пятерых человек.
Позже стали известны подробности о людях, убитых Рябчуком.
Семьи военных, погибших от руки Рябчука, получат компенсацию в размере 1,8 миллиона гривен.
28 января суд изберет Рябчуку меру пресечения.