Расстрел нацгвардейцев в Днепре: психолог указала на важный нюанс в действиях Рябчука

Солдат срочной службы Артемий Рябчук, который совершил массовое убийство в Днепре, в момент преступления не находился в состоянии аффекта. Об этом свидетельствует тот факт, что у преступника был план.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева. "Нередко после состояния аффекта человек вообще не помнит, что произошло", – заметила она ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Как пояснила психолог, состояние аффекта отличается кратковременностью. Оно длится считанные секунды или минуты.

"Состояние аффекта очень кратковременное состояние – от нескольких секунд до минуты, полутора минут, когда человек действительно не знает, что он делает", – подчеркнула Бугаева.

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Она добавила, что в таком состоянии человек может схватить первый попавшийся под руку предмет и ударить им человека. Но в случае с Рябчуком ситуация выглядела иначе.

"Если человек куда-то бежит, ищет какой-то предмет хватает нож, это говорит о том, что человек не находится в состоянии аффекта", – подчеркнула психолог.

По ее оценкам, действия Рябчука можно квалифицировать как не до конца спланированную месть. Так, он просчитал, как будет убивать обидчиков, но не подумал о путях отступления. В частности, он не сразу нашел выход с завода "Южмаш", где совершил расправу над сослуживцами.

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