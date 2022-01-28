Стрельба в Днепре: семьям погибшим военных выплатят по 1,8 млн гривен

Семьи погибших во время стрельбы в Днепре военнослужащих Национальной гвардии Украины получат компенсацию по 1,8 миллиона гривен. Также им оплатят расходы на похороны.

Об этом на брифинге 27 января заявил командующий НГУ Николай Балан, который после трагедии подал в отставку, передают "Факты". Все расходы и компенсацию возьмет на себя Нацгвардия.

"Нацгвардия полностью берет на себя похороны и компенсацию семьям погибших, у кого были дети. Если нет, то родителям", – сказал Балан.

Он добавил, что раненым также переведут материальную помощь.

В то же время издание Telegraf побеседовало с одним из пострадавших – 19-летним Денисом Наместником. Парень сказал, что он не общался с Рябчуком, который устроил стрельбу, поэтому о мотивах судить не может.

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"Я пришел с поста и лег спать. Проснулся уже во время стрельбы", – сказал солдат.

Он получил сквозное ранение в область седалищной мышцы. Парень отметил, что с ним все в порядке: "Жить буду".

Однако одна из раненых Жанна Шарова все еще в тяжелом состоянии, добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 27 января, в Днепре на заводе "Южмаш" около 4 часов утра солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял военнослужащих Национальной гвардии. Пятеро погибли, столько же ранены и сейчас находятся в больнице.