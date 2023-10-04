У спутницы водителя-нарушителя Jaguar, которого в Днепре застрелил патрульный, нашли алкоголь в крови: новые подробности дела

Татьяна Патинка – пассажирка Jaguar, водителя которого Джумбери Силогаву 29 августа застрелил в Днепре патрульный полицейский, во время инцидента была пьяной. Это показал медицинский анализ.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире 1+1 в программе "Говорить вся країна". Предварительно, речь идет о показателе 0,33 промилле алкоголя в крови, что выше нормы.

Отметим: за рулем Jaguar находился мужчина, а его спутница после остановки пересела на водительское кресло. Когда к элитной машине подошли патрульные, пара начала скандал, против стражей порядка применялась физическая сила.

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Сотрудница Нацполиции, которую избил Силогава, рассказала: черный Jaguar-нарушитель она с коллегой заметили во время патрулирования. Машину остановили. Когда патрульная подошла к транспортному средству, за рулем сидела женщина. Гражданке разъяснили причину остановки и потребовали предъявить водительское удостоверение.

Патинка отреагировала сумбурно и отказалась показать документ. В это время с пассажирской стороны вышел мужчина – Силогава. Он начал нецензурно выражаться, ссориться, угрожать и унижать копам. Полицейская сообщила, что она озвучила мужчине законное требование: отойти от места события, чтобы не мешать работе правоохранителей.

Мужчина этого не сделал. Коллега патрульной – Егор Звонков – вызвал на место дополнительный экипаж полиции.

Силогава начал применять физическую силу. После нескольких ударов по лицу женщина-коп потеряла равновесие и упала. Она заявила, что видела, как Силогава пытался завладеть ее табельным огнестрельным оружием. После этого Звонков выстрелил в мужчину.

Как известно, Татьяне Патынке, которую называют любовницей Джумбери Силогавы, 23 года. Она родом из поселка Петриковка Днепропетровской области. Что известно о женщине, которая оказывала сопротивление полиции, читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 сентября Татьяне Патынке официально сообщили о подозрении по статье 342 УК (сопротивление представителям власти, правоохранителям и другим представителям закона). За такое преступление грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или же ограничение свободы до трех лет.

– На заседании фигурантка заявила, что виновной себя не считает. Суд постановил, что украинка будет находиться под ночным домашним арестом (21:00-07:00) 60 суток – до 13 ноября 2023 года.

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