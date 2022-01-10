'У меня нет повода сомневаться в папе': дочь погибшего в ДТП в Харькове высказалась о результатах скандальной экспертизы

Дочь погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Гагарина в Харькове Игоря Носова заявила, что ее отец не злоупотреблял алкоголем, и причиной смерти в момент ДТП стало не опьянение, а совокупная травма всего тела. Также она подчеркнула, что ее отец не нарушал ПДД в момент аварии.

Кроме того Анастасия Носова посетовала, что на данный момент до сих пор отсутствует вывод экспертизы о том, находился ли в состоянии опьянения фигурант ДТП Николай Харьковский. Об этом женщина написала у себя в Instagram.

"Помимо выводов экспертизы ещё имеется 58 прожитых лет, я знаю кем был отец, какой образ жизни он вёл. Его слабостью были музыка, литература, спорт – уж точно НЕ алкоголь. 3,65 промилле для меня в этой истории – вода. Вода, которая размывает фокус общественности от основного. Также имеется выписка судмедэкспертизы, в которой указана причина смерти, а именно: НЕСОВМЕСТИМАЯ С ЖИЗНЬЮ СОВОКУПНАЯ ТРАВМА ВСЕГО ТЕЛА!!!! Само собой всему виной две бутылки водки. Напомню, ПДД отцом нарушены НЕ были!", – пишет женщина.

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Также дочь погибшего подчеркнула, что хорошо помнит обстановку вечером накануне ДТП, отметив, что у нее нет повода сомневаться в отце. Кроме того женщина написала, что наличие алкоголя в крови ее отца не изменяет степень вины Николая Харьковского.

"Расскажу про обстановку у папы дома в тот вечер - на кухонном столе стоял недопитый чай, в холодильнике находились судочки с едой на работу, в комнатах царил военный порядок. Выезжал он из дому. У меня нет повода сомневаться в папе, разве что сама смерть ему наливала. Наличие алкоголя в крови папы не изменяет степень вины николая, как ни крути. Ну пусть покрутят, пачкая душу убитого, чего уж там", – подчеркнула дочь погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в крови мужчины, который погиб в резонансной аварии в Харькове с участием 16-летнего водителя, обнаружили алкоголь. Тем не менее он не нарушил правила дорожного движения и не мог быть виновником ДТП. В образцах крови погибшего эксперты нашли 3,65 промилле, что является "административным правонарушением".

Ранее адвокат Николая Харьковского Инна Данилова заявила, что погибший в аварии был пьян. По ее словам, потерпевшие и их представители якобы скрывали данную информацию.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 26 октября. На огромной скорости Infiniti влетел в Chevrolet Aveo, который ехал на "зеленый" свет по проспекту Гагарина. Автомобили фактически разорвало на части, один человек погиб, еще трое были серьезно травмированы.

24 декабря расследование аварии в Харькове было завершено по двум статьям: о нарушении ПДД и неправдивом сообщении о преступлении. Первая предусматривает от 3 до 8 лет заключения, вторая – до двух лет. Защита подозреваемого заявила, что подросток признает свою вину в полной мере.