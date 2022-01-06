Адвокат 16-летнего 'мажора' из Харькова заявила, что погибший в ДТП водитель Chevrolet был пьян

Адвокат Инна Данилова, которая представляет интересы 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове, заявила, что погибший водитель Chevrolet был пьян. Она утверждает, что потерпевшие и их представители скрывали эту информацию.

Представитель потерпевших Игорь Черняк подтвердил, что в крови погибшего действительно обнаружили алкоголь, но, по его словам, этот факт не связан с причиной ДТП и смертью водителя. Об этом сообщают издание Newsroom и "Общественное", ссылаясь на информацию защитников.

Инна Данилова рассказала, что материалы дела для ознакомления получила в конце декабря, тогда же она и узнала о результатах судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Игоря Носова, который был за рулем Chevrolet.

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По ее словам, в документе были указаны две причины летального исхода: телесные повреждения, полученные в результате ДТП, а также алкогольная интоксикация. Данилова утверждает, что в крови погибшего было 3,65 промилле алкоголя.

Она добавила, что факт опьянения Носова важен для дела, поскольку "реагировать при таком количестве выпитого алкоголя человек физически не может". На этом Данилова намерена акцентировать особое внимание.

Представитель пострадавших Игорь Черняк заявил, что в материалах дела нет и речи о "двух причинах смерти" водителя Chevrolet.

"Причина смерти в экспертизе одна: несовместимая с жизнью совокупная травма тела. Это медицинская терминология. Одна и единственная причина смерти", — объяснил он, добавив, что наличие алкоголя указано как сопутствующий фактор.

Черняк также утверждает, что избежать ДТП было невозможно, поскольку техническая экспертиза показала, что у него не было технической возможности избежать аварии.

"Там меньше одной секунды промежутка времени между тем, как он начал двигаться и появилось это препятствие. Он начал движение по правилам", — подчеркнул адвокат.

Напомним, в четверг стало известно, что дело о смертельном ДТП в Харькове, в совершении которого подозревают Николая Харьковского, будет рассматривать судья, которая ранее дала ему условный срок за стрельбу по людям. В частности, дело распределили на судью Татьяну Янцовскую.

24 декабря 2021 года было завершено расследование смертельного ДТП в Харькове с участием Николая Харьковского по двум статьям: о нарушении правил безопасности движения и неправдивом сообщении о преступлении. Это часть 2 статьи 286 и часть 1 статьи 383 Уголовного кодекса Украины. Первая предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет, вторая – до двух лет тюрьмы.

Защитница подозреваемого Инна Данилова уточнила, что Харьковский признает свою вину в полной мере.

Смертельная авария произошла 26 октября. Двигаясь с огромной скоростью по Одесской улице, автомобиль Infiniti врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. В результате столкновения транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября суд арестовал подростка на два месяца без альтернативы залога. Если вина Харьковского будет доказана, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.