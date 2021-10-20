Цинично использовали и "забыли": МИД Украины напомнил России о преступлениях в ответ на выпад о задержании боевика

В Министерстве иностранных дел Украины удивились, что Россия лишь на шестой день поинтересовалась судьбой своего офицера Андрея Косяка, задержанного военными ВСУ в Луганской области. Задержание состоялось 13 октября, а комментарий представительницы российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой появился только 19 октября.

Об этом сказал OBOZREVATEL спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, такой уровень запоздалой "заботы" ярко демонстрирует отношение России к людям с российскими паспортами.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", – подчеркнул Николенко.

По мнению представителя МИД, Россию интересует только одно – выдать паспорт и отправить воевать, "цинично использовать и забыть".

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"Ожидаем, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ", – добавил он.

Напомним, накануне Захарова назвала действия украинской стороны по задержанию Косяка "вероломными и провокационными".

"Посольство России в Киеве и Генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с Консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее, чем через четыре дня после задержания. Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевик Косяк попался украинским военным 13 октября. Он проводил разведку позиций ВСУ под видом представителя СЦКК.

При себе у него обнаружили российский паспорт, а в телефоне – видео обстрелов позиций украинских военных.

Позднее появилось видео задержания и первого допроса Косяка.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были вынуждены прекратить работу на Донбассе из-за массовых протестов сепаратистов в связи с задержанием "представителя СЦКК".