Чауса привезли в тюрьму СБУ в Киеве, к зданию стянули силовиков. Фото и видео

Бывшего судью Николая Чауса, задержанного в Винницкой области 30 июля, привезли к спецтюрьму Службы безопасности Украины в Киеве. К зданию также прибыл спецназ Национального антикоррупционного бюро.

Об этом пишет "Телеграф". Издание уточняет, что сейчас ворота во внутренний двор закрыты, а движения силовиков не заметно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время данные о том, где именно находится Чаус в СМИ разошлись. "Телеграф" пишет, что его содержат в спецтюрьме на улице Малоподвальная, что рядом с Майданом Независимости.

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А "РБК-Украина" со ссылкой на источники отмечает, что экс-судью отправили на Аскольдовый переулок, где расположен следственный изолятор СБУ.

В то же время спикер СБУ рассказал прокомментировал УНИАН информацию о якобы штурме здания спецназом НАБУ.

"Работаем в штатном режиме", – сказал Артем Дехтяренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области 30 июля обнаружили Николая Чауса. Пропавшего экс-судью в мужчине узнал житель села Мазуровка.

Затем стало известно, что его задержали сотрудники СБУ. В НАБУ призвали передать Чауса им, поскольку именно их орган разыскивал бывшего судью.