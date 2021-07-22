Генпрокурор Молдовы заявил, что расследование по Чаусу завершено: ожидают ответы от Украины

Генеральная прокуратура Республики Молдова завершила расследование по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в центре Кишинева. В материалах присутствуют данные представителей силовых структур Украины.

Об этом сообщил портал Unimedia, ссылаясь на заявление молдовского генпрокурора Александра Стояногло. Он указал, что его подчиненные уже направили соответствующие запросы в Украину и на данный момент ожидают ответа.

"Мы идентифицировали людей также из спецструктур в Украине. В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова, а также сделали несколько запросов, чтобы получить подтверждение или опровержение полученной нами информации", – пояснил Стояногло.

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Он добавил, что идентификация людей, которые прибыли в Молдову для проведения соответствующей операции, остается основной задачей генпрокуратуры по данному эпизоду.

Напомним, что в самой Украине бывший судья Чаус подозревается в коррупции и получении взятки в особо крупных размерах.

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