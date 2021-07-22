Генпрокурор Молдовы заявил, что расследование по Чаусу завершено: ожидают ответы от Украины
Генеральная прокуратура Республики Молдова завершила расследование по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в центре Кишинева. В материалах присутствуют данные представителей силовых структур Украины.
Об этом сообщил портал Unimedia, ссылаясь на заявление молдовского генпрокурора Александра Стояногло. Он указал, что его подчиненные уже направили соответствующие запросы в Украину и на данный момент ожидают ответа.
"Мы идентифицировали людей также из спецструктур в Украине. В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова, а также сделали несколько запросов, чтобы получить подтверждение или опровержение полученной нами информации", – пояснил Стояногло.
Он добавил, что идентификация людей, которые прибыли в Молдову для проведения соответствующей операции, остается основной задачей генпрокуратуры по данному эпизоду.
Напомним, что в самой Украине бывший судья Чаус подозревается в коррупции и получении взятки в особо крупных размерах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.
В МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования. 11 мая в Кишиневе задержали второго подозреваемого в похищении Чауса.
Сам экс-судья записал видеоролик, где указал, что никто его не похищал и он находится в безопасном месте.