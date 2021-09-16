Суд в Молдове отказал Украине в экстрадиции экс-судьи Чауса, – адвокат

Суд в Молдове отказался удовлетворять запрос украинской стороны об экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса. Отметим, что сейчас он находится под домашним арестом в Украине.

О решении суда агентству "Интерфакс-Украина" заявил адвокат экс-судьи Александр Вишневый. Он отметил, что мотивация пока неизвестна.

"Суд в Молдове решил отказать в экстрадиции", – сказал защитник.

Вишневый отметил, что еще не читал решение суда, поэтому мотивация отказа пока неизвестна. В то же время он отметил, что это стало неожиданностью не только для обвинения, но и для защиты.

Напомним, что в августе суд продлил меру пресечения Чаусу до 15 октября. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.

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В апреле стало известно о похищении экс-судьи в Молдове. Спустя несколько месяцев – в июле – он нашелся в Винницкой области. Изначально его забрали сотрудники СБУ и не передавали НАБУ, которое ведет расследование о взятке в отношении Чауса.

3 августа бюро все же удалось задержать бывшего судью в больнице "Феофания".

О том, кто такой Николай Чаус, читайте в материале OBOZREVATEL.