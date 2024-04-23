Суд объявил приговор нацгвардейцу, расстрелявшему коллег на заводе 'Южмаш' в Днепре: подробности дела

Боец Национальной гвардии Артемий Рябчук, обвиняемый в совершении стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре и убийстве пятерых человек, получил пожизненное заключение. На суде он полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у родных погибших.

Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Приговор Рябчуку объявил Красногвардейский районный суд Днепра, нацгвардеец был признан виновным по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в ГБР, во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими, поскольку несколько раз был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству.

Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение. После очередного словесного спора он, находясь в комнате хранения оружия, взял автомат и патроны и начал расстреливать людей.

После массового убийства Рябчук захватил автомат, 200 патронов и пытался сбежать. Через несколько часов он был задержан в городе Подгородное под Днепром.

"В рамках уголовного производства проведены десятки экспертиз, в том числе стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал осознанно", – рассказали в ГБР.

В целом суд признал Рябчука виновным в:

– незаконном обращении с оружием: ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса);

– нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенном в отношении нескольких лиц, с применением оружия, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406);

– дезертирстве (ч. 3 ст. 408);

– похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, иного военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410);

– нарушении уставных правил часовой службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенная в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418);

– законченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8 , 9 ч. 2 ст. 115);

– умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115).

Кроме пожизненного, суд постановил нацгвардейцу возместить гражданские иски родственников погибших.