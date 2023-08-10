Суд арестовал помощника нардепа Гунько

Помощник обвиняемого в получении взятки народного депутата Анатолия Гунько Игорь Калиниченко был взят под стражу с возможностью внесения 2 млн грн залога. Именно он подарил год назад Гуньке часы стоимостью более 10 тыс. долларов.

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Об этом 10 августа рассказал журналист Олег Новиков. "Высший антикоррупционный суд взял под стражу помощника народного депутата Анатолия Гунька Игоря Калиниченко. Альтернативой ему определили 2 млн грн", – говорится в сообщении.

Накануне Анатолий Гунько был арестован на 60 суток с возможностью внести залог в размере 30 млн грн. Его обвиняют в получении взятки за обещание помочь в предоставлении 1700 гектар земли в Ривненской области в аренду руководителю агрофирмы.

По данным следствия, за каждый гектар Гунько просил 100 долларов официально на счет госпредприятия и 130-150 долларов ему лично. Полученной взяткой он должен был поделиться с "силовиками" и руководителем местного органа исполнительной власти.

Общая сумма взятки, которую планировал получить нардер, по версии следствия, составила 221 тыс. долларов, а на получении 85 тыс. ее и поймали детективы НАБУ.

Гуньку инкриминируют ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания, получение, просьба должностного лица неправомерной выгоды в особо крупном размере, либо совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), предусматривающую наказание до 12 лет тюрьмы.

А двум подельникам – доверенному лицу Владимиру Ивасику и Калиниченко – ч. 5 ст. 27 (содействие уголовному правонарушению) и ч. 4 ст. 368.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 августа правоохранители заявили о разоблачении на получении взятки действующего депутата Рады и двух его сообщников.

– Фигурантом оказался "слуга народа" Анатолий Гунько, на которого был выписан административный протокол год назад. Тогда он получил от своего помощника часы марки Breguet стоимостью более 10 тыс. долларов, но суд не выявил нарушений.

– НАБУ и САП сообщили о подозрении Гунько, сам он назвал дело против него провокацией.

– 9 августа Гунько взяли под стражу в зале суда. Мера пресечения будет действовать до 7 октября.

– 10 августа глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Гунько исключен из фракции.

– По данным расследования СМИ, Гунько вместе с другим "слугой" Павлом Халимоном занимался аферами с землями Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

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