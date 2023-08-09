ВАКС взял под стражу 'слугу народа' Гунька, разоблаченного на взятке: детали дела

Судьи из Высшего антикоррупционного суда Украины отправил нардепа Анатолия Гунько, накануне задержанного при получении взятки, под стражу. Парламентарий проведет в СИЗО 60 суток, а если захочет выйти под домашний арест, то может внести залоговую сумму в размере 30 миллионов гривень.

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Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Прокуроры просили суд установить сумму залога в размере 50 млн, то есть их прошение было удовлетворено только частично.

"Подозреваемый проходит в производстве, в котором его разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель", – напомнили в ведомстве.

Отметим, что в Украине проходит волна разоблачений чиновников и народных депутатов при участии в коррупционных схемах.Так, бывшего депутата по делу об отмывании более 500 млн грн. Также правоохранители проверяют его причастность к уклонению от уплаты 63 млн грн налогов. По данным источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, подозреваемым является Владимир Макеенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне САП и НАБУ объявили о подозрении нардепу Гунько по факту получения взятки в размере $85 тысяч. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Сам депутат назвал дело против него провокацией.

Также 9 августа сотрудники СБУ и ГБР сообщили заместителю начальника одного из департаментов Минобороны Украины о подозрении в небрежном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Чиновника подозревают в нанесении ущерба государству более чем на 15 млн грн во время ремонта дороги.

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