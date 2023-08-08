Нардеп из 'Слуги народа' разоблачили на взятке за выделение земли: СМИ назвали фамилию. Фото

НАБУ и САП разоблачили на получении неправомерной выгоды действующего народного депутата Украины и двух его сообщников. По данным правоохранителей, задержанные получили первую часть средств на сумму 85 тыс. долларов США от частного предпринимателя за якобы передачу в аренду государственных земель.

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Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Земли, которыми торговал народный избранник, принадлежат Национальной академии аграрных наук.

"Пока ведутся следственные действия с изъятием вещественных доказательств. Подробности со временем", – указали в СБУ,

По сообщению украинских журналистов, задержанным оказался представитель фракции "Слуга народа" Анатолий Гунько, на которого был выписан административный протокол накануне. Тогда он провинился тем, что получил от своего помощника часы марки Breguet стоимостью более 10 тыс. долларов США.

По данным портала Чеснo, супруга Гунько Наталья является депутатом Киевского горсовета. Была головой. 8 мая 2023 Гунько отправили в отставку с должности председателя Киевского облсовета (VIII созыва). За ее досрочное увольнение проголосовали 67 депутатов. В решении говорится, что Гунько "не оправдала доверие депутатов областного совета".

Отметим, что, по информации того же "Чесно", Анатолий Гунько за 2019 год заработал как ФОП 4,88 млн грн, еще 243 тыс грн получил от ООО "Гильдия Права", а также дивиденды на сумму 78 тыс. грн от адвокатского объединения "Гильдия Права". Эти суммы он указал в декларации.

Наличными нардеп держал 500 тыс. долларов (~142 млн грн на 2020 год), 120 тыс. евро (почти 4 млн грн) и 3 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала нардепа от "ЕС" Сергея Алексеева во время получении взятки в размере $50 тыс. За эти деньги он якобы обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

Коллега по фракции Алексеева София Федина раскритиковала действия украинских силовиков, будучи уверена, что нардепа подставили, а дело против него сфабриковано. Сам Алексеев настаивает, что не причастен ни к каким коррупционным схемам, по которым проходит обвиняемым.

Тем не менее суд назначил ему серу пресечения в виде содержания под стражей два месяца. Однако друзья Алексеева внесли за него залог в размере более 2 млн грн, и он отправился под домашний арест.

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