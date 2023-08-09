Как 'слуги народа' Гунько и Халимон зарабатывали на землях Академии наук: расследование СМИ

9 августа стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько, разоблаченному на взятке. Он вместе с другим скандальным "слугой" Павлом Халимоном занимался аферами с землями Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

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Об этом пишет "Цензор.НЕТ". Так, в 2021 году на округе Гунько разгорелся рейдерский скандал. Тогда с полей ГП ОХ "Ивановка" вывезли зерно подсолнечника и кукурузы. Его вывозили через ООО "Прилуцкая аграрная компания" на ЧП "Трансвит", владельцем которой является Сергей Селютин – бизнес-партнер Павла Халимона.

"Как утверждают местные, Гунько тогда пролоббировал через НААН своего директора Николая Половика. Последнего сопровождали юристы "Гильдии права" Гунька", – говорится в сообщении.

Халимон и НАБУ

В 2020 году НАБУ уже интересовалось Халимоном и документировало его аферы с землями Аграрной академии наук, однако тогда кто-то слил фигуранту всю информацию. В то же время бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова фактически блокировала это дело.

21 июля того года бывший парламентарий и аграрный бизнесмен Олег Дмитренко обратился в НАБУ с заявлением о возможном совершении преступления Халимоном. Дмитренко рассказал, что записывал на диктофон встречи и телефонные разговоры с депутатом и его доверенным лицом – другим предпринимателем Сергеем Селютиным. Эти записи свидетельствовали о том, что эти два человека предлагали бизнесмену решить проблемы с правоохранителями и обеспечить ему благоприятные условия для ведения аграрного бизнеса в Черниговской области. За это Халимон и Селютин хотели получить денежное вознаграждение в 40 миллионов гривен.

Речь шла о крупном государственном предприятии "Ивковцы" на Черниговщине, пять тысяч гектаров земли которого были взяты в аренду структурами Дмитренко. Халимон же летом 2020 решил взять предприятие под свой контроль и поставил на должность заместителя директора "своего человека" – Инну Лещенко.

По словам Дмитренко, нардеп Халимон требовал от него 50% прибыли "Ивковцев" – 40 млн грн., и пригласил бизнесмена на встречу.

"Утром 22 июля 2020 года Дмитренко позвонил Халимону, и пообещал принести все, о чем договаривались. А НАБУ 22 июля утром обратилось за санкцией на арест Халимона в Генпрокуратуру. Но после обеда Халимон перестал брать трубку. А на следующий день в компаниях Дмитренко полиция провела обыски. Операция по аресту взяточника, решающего свои дела в самом офисе президента, была провалена", – писал три года назад журналист Юрий Бутусов.

Только через три года НАБУ смогло взять реванш за это дело по аграрным землям. После выхода сюжета-расследования о Халимоне его уволили с должности замглавы фракции.

В каких областях "слуги" зарабатывали на землях НААН

Как говорит журналист Виталий Назаренко, кроме Черниговщины у Анатолия Гунько есть аналогичные предприятия в Киевской, Ривненской и Винницкой областях, а также 300 га под Крутами (Нежинский район Черниговщины).

У Халимона уже упомянутые "Ивковцы" на Черниговщине.

"Оба фактически паразитируют на землях НААН, и оттуда незадекларированные миллионы. Гунько ловили даже на переписке, где он признался, что вкладывал деньги в посевную", – пишет "Цензор.НЕТ".

Законопроект Гунька

Анатолий Гунько в прошлом году зарегистрировал и провел в первом чтении законопроект №7588/1, который стал аналогом законопроекта №7588, который инициировал Кабмин – 27 июля этот документ был принят в целом. Принятый закон дает Кабмину право распоряжаться сельскохозяйственными землями, находящимися на балансе госучреждений и госпредприятий.

"Весной стало понятно, что на эти земли претендует также Фонд госимущества. Глава Фонда Рустем Умеров хочет, чтобы Кабмин передал под ФГИУ государственные земли для проведения аукционов аренды на Prozorro", – говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что аренда и субаренда государственных земель производится исключительно на открытых торгах. А раньше на этом хорошо зарабатывали такие, как Халимон и Гунько.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Халимон во время полномасштабной войны приобрел дом на Печерске в Киеве и оформил недвижимость на другого человека. Продавцом стал митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко. Последний заявил, что не понимает, почему вокруг этого соглашения возник общественный резонанс.

Также Халимон встречался со скандальным бизнесменом Алексеем Омельяненко. Последний известен многомиллионными схемами кражи средств из "Укргазбанка".

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