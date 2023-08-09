НАБУ и САП сообщили о подозрении 'слуге народа' Гунько, разоблаченного на взятке: детали дела

НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько, которого вместе с двумя пособниками поймали на получении 85 тыс. долларов взятки. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

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Об этом 9 августа сообщила пресс-служба НАБУ. По данным следствия, народный избранник, глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию коррупции на госпредприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, предложил предпринимателю получить землю под обработку.

Эта земля находилась в сфере управления госпредприятий. Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов за 1 га земли.

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