Суд арестовал скандального полковника полиции Голубана по делу массовых беспорядков в Киеве

Скандального экс-полковника полиции Юрия Голубана, которого заподозрили в организации массовых беспорядков в нескольких украинских городах, отправили за решетку. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Соответствующее решение было принято во вторник, 1 февраля, Печерским районным судом Киева, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Ему и другим задержанным накануне объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 УК Украины – покушение на организацию массовых беспорядков.

"Организатору избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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Отметим, что, по версии следствия, провокации и стычки с правоохранителями должны были состояться 31 января в Киеве под зданием Офиса президента. Их организатором якобы был Голубан. В феврале планировалось провести подобные "акции" и в других украинских городах.

Как сообщило издание "Ґрати" в Telegram, сам Голубан не признает своей причастности к организации беспорядков. Он заявил, что митинг под ОП якобы планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить главе государства о его обещаниях.

Издание также сообщило, что другого подозреваемого Александра Иванова также отправили в СИЗО. Он – тренер в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Десантник" и бывший патрульный. Сам Иванов на суде заявил, что к организации акций не причастен. "Я не организовывал никаких беспорядков, тем более, которые могли кому-либо навредить. Я не организатор митинга", – сказал он.

Юрия Голубана и других возможных организаторов беспорядков задержали в Киеве 31 января. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, у организаторов был опыт работы в правоохранительных органах, а СБУ проверяет их связь с боевиками "Л/ДНР" и спецслужбами России.

Ранее Голубана подозревали в связях с террористическими организациями. В 2017 году его заподозрили в государственной измене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе он воевал на стороне "Л/ДНР". Тогда в сети появилось видео, на котором якобы Юрий Голубан стоит среди боевиков. Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Голубан был в батальоне "Восток" и воевал под позывными "Вампир" и "Дракон".

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Их количество должно было быть до 5 тысяч, в том числе 1,5 тысячи так называемых титушек.