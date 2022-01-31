В Украине готовили массовые беспорядки: одним из организаторов был скандальный полковник Голубан. Фото

Бывшего полковника полиции Юрия Голубана, которого подозревали в связях с террористами "Л/ДНР", задержали по делу о подготовке в Украине массовых беспорядков. Он якобы был одним из организаторов "акций".

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников. В пресс-службе Национальной полиции Украины опубликовали кадры задержания Голубана (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Раннее о подготовке массовых беспорядков на территории государства сообщил на брифинге глава МВД Денис Монастырский.

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Акции были направлены на насильственные действия, беспорядки, стычки с правоохранителями и поджог шин. Задачей "титушек" было инициирование драк с правоохранителями. По словам Монастырского, группу лиц, планировавших беспорядки, задержали.

Он сообщал, что правоохранители задержали также организатора и руководителя беспорядков. Им объявили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. По словам главы МВД, следствие изучает их связи с руководством "Л/ДНР" и спецслужбами России.

Юрий Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ. В 2014 году служил в АТО, был командиром роты спецназначения при Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.

В 2017 году Голубана заподозрили в государственной измене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе он воевал на стороне террористов. Тогда в сети появилось видео, на котором якобы Юрий Голубан стоит среди боевиков. Кадры были засняты в 2014-м году.

Самон не дал однозначного ответа на вопрос о происхождении ролика, но заявил, что видео могло быть смонтировано. OBOZREVATEL выяснил, когда и где были сделаны записи.

Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Голубан состоял в батальоне "Восток" и воевал под позывными "Вампир" и "Дракон".

В 2019 году стало известно, что Голубан переехал в Киев и сумел устроиться на работу в Национальную полицию инструктором. В феврале 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Голубана уволили из силовых структур.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Их количество должно было быть до 5 тысяч, в том числе 1,5 тыс. так называемые титушки.