В Украине задержали группу людей, которая планировала массовые беспорядки: Монастырский раскрыл подробности

Национальная полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Их количество должно было быть до 5 тысяч, в том числе 1,5 тыс. так называемые "титушки".

Подробности операции на брифинге в пресс-центре МВД 31 января раскрыли министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко. Акция была направлена на насильственные действия, беспорядки, стычки с правоохранителями и поджог шин. Прямой задачей "титушек" было инициирование драк с правоохранителями.

"Вчера (30 января – ред.) в Киеве была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре украинской столицы", – сообщил Монастырский.

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По его словам, во время беспорядков должна была пролиться кровь, злоумышленники подготовили, в частности, бутафорскую кровь. Таких акций должно было быть несколько: в Киеве, Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

По словам Клименко, первая из них должна была начаться уже утром 31 января.

"Сегодня утро в Киеве могло начаться необычно... Буквально через час должна была начаться сегодня акция, которая не носила мирный характер", – отметил он.

Он добавил, что 30 января была задержана группа лиц, готовивших акции и митинги под ОПУ, во время которых должны были произойти жесткие стычки с правоохранителями.

"Сегодня в 9:00 должно было поступить предложение об акции в составе 500 человек, чтобы мы не успели собрать необходимое количество сотрудников", – отметил глава Нацполиции.

По его словам, оплата за участие в мероприятии была запланирована в размере от 800 грн до 2500 долларов, в зависимости от совершенных провокаций. Самый дорогой тариф – за поджог шин. На баннерах и листовках, подготовленных к акции, были лозунги по Крыму, о невыполнении обещаний, устранении президента, высоких коммунальных тарифах и т.д.

На брифинге МВД также опубликовали диалог "организаторов" планируемых массовых беспорядков.

По словам, Клименко, участники акции были подробно проинструктированы. После беспорядков, поджога шин и файеров, а также драк с правоохранителями они должны были быстро исчезнуть, чтобы не быть задержанными. Целью таких акций была дестабилизация внутренней ситуации в государстве, отметил глава Нацполиции.

Организатор и руководитель задержаны правоохранителями, им уже объявлено о подозрении в покушении на массовые беспорядки. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие изучает их связи с руководством "Л/ДНР" и спецслужбами России.

Напомним, ранее контрразведка СБУ на Житомирщине и Харьковщине обезвредила организованную преступную группировку, которая под руководством кураторов из России готовилась к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты.

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