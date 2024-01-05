Суд арестовал основателя "Киевгумы" по делу о сотрудничестве с РФ: стала известна фамилия
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума". Он будет находиться под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. По данным источников OBOZ.UA, речь идет об одном из основателей и бенефициаров компании Антоне Кравце.
"Сегодня Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения одному из учредителей компании "Киевгума": содержание под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога", – говорится в сообщении пресс-службы.
Накануне стало известно, что СБУ разоблачила "Киевгуму" на поставках товаров медицинского назначения в Россию. Правоохранители собрали весомую и масштабную доказательную базу, подтверждающую, что предприятие продолжило вести бизнес с государством-агрессором после начала полномасштабного вторжения.
Отмечается, что в течение 2022-2023 годов компания переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн. грн. Украинские товары попадали в военные госпитали россиян на временно оккупированных территориях и в индивидуальные аптечки оккупантов.
В ходе санкционированных обысков СБУ получила новые официальные документы и переписки, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.
В настоящее время досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается.
В то же время, 5 января генеральный директор и совладелец Андрей Острогруд в Facebook отверг "претензии" СБУ относительно пособничества государству-террористу. Подозрения о том, что отечественный производитель во время полномасштабной войны поставлял в Россию средства тактической медицины на более чем 40 млн грн, он заявил, что компания имеет все доказательства и аргументы, что это не так.
Бизнесмен подтвердил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину указанные иностранные фирмы получили от ООО "Киевгума" товаров на сумму около €1 млн, однако заверил, что "там не было средств тактической медицины".
Как сообщал OBOZ.UA:
– Также в СБУ сообщили о задержании в Полтаве очередного коллаборанта и агента службы внешней разведки РФ. Предатель, называвший себя "политологом", подготовил десятки заказных статей для российских изданий с целью проведения информационных диверсий против Украины.
– Также в Киеве СБУ задержала владельца агрохолдинга, поставляющего продукты питания для оккупантов на левобережье Херсонщины. Кроме того, злоумышленник перечислил средства в "госфонд сво".
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