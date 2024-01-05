'Адвокаты имеют все доказательства и аргументы': в 'Киевгуме' отвергли обвинения в поставке России средств такмеда

В украинской компании "Киевгума" отвергли "претензии" Службы безопасности относительно пособничества государству-террористу. На подозрения о том, что отечественный производитель во время полномасштабной войны поставлял в Россию средства тактической медицины на более чем 40 млн грн, там заявили: имеют все доказательства и аргументы, что это не так.

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Позицию компании 5 января обнародовал в Facebook генеральный директор и совладелец Андрей Острогруд. По его словам, предприятие с февраля 2022-го "полностью остановило любое сотрудничество" с агрессором, а фигурирующие в деле компании из Эстонии и Швейцарии – их "многолетние клиенты, а не прокладки" для поставок товаров в РФ.

В то же время бизнесмен подтвердил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, указанные иностранные фирмы получили от ООО "Киевгума" товаров на сумму около €1 млн (такую же сумму в своем сообщении указала СБУ). Однако он уверяет, что "там не было средств тактической медицины".

"В этих суммах – грелки резиновые, клеенка, спринцовки, напальники, соски и пустышки для детей, другое. Позиций "тактика" не было. Но ведь наши "слуги божьи" к тактике прилепили такую позицию, как бинт Мартенса (эластичный резиновый бинт. – Ред.)/ Это тонкая резиновая полоса длиной 3,5 м и 5 м, которая используется в быту, которую мы производим уже более 70 лет и потребителями которой являются тысячи компаний и частных лиц. Более того, поставка этих позиций – это несколько десятков тысяч евро, а не миллион", – заявил Острогруд.

Бизнесмен отметил, что еще в августе 2023-го публиковал посты по поводу "наезда силовиков", впоследствии сообщал о том, как у двух учредителей компании "ночью одновременно сломали" телефоны и электронные ящики. Он убежден, что открытое Службой безопасности дело связано с "желанием сбить компанию как единственного и крупнейшего производителя аптечек" для ВСУ и "завести своих поставщиков китайского дерьма".

Острогруд добавил, что адвокаты "Киевгумы", имея все доказательства и аргументы, планируют доказывать свою правоту в суде.

Отметим, что украинское ООО "Киегума" занимается производством изделий из резины, латекса, поливинилхлорида, термопластического каучука и силикона. Как предприятие полного цикла оно производит более 4000 наименований продукции. Компания принадлежит Андрею Острогруду (20%), Роману Кравцу (40%) и Антону Кравцу (40%).

4 января СБУ сообщила о разоблачении отечественной компании в поставках России средств тактической медицины во время полномасштабной войны. В ведомстве не указывали название фирмы, но ряд СМИ подчеркнули, что речь идет именно о "Киевгуме".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацполиция возбудила уголовное дело против "Киевгумы" по подозрению в завышении цен на поставку Минобороны аптечек для ВСУ. Тогда в компании заявили, что их пытаются вытеснить с рынка как единственного поставщика аптечек для украинской армии.

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