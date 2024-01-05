Проводил информдиверсии: в Полтаве задержали 'политэксперта'-предателя, который готовил заказные статьи для российских СМИ. Фото

В Полтаве сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного коллаборанта и агента службы внешней разведки РФ. Предатель, называвший себя "политологом", подготовил десятки заказных статей для российских изданий с целью проведения информационных диверсий против Украины.

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Нашпигованные кремлевскими нарративами "статьи", направленные, в частности, на оправдывание российских ракетных и дроновых ударов по гражданской инфраструктуре, распространялись на западную аудиторию. Подробности сообщает СБУ.

Задержанный в Полтаве подозреваемый именовал себя "политэкспертом". Заказные статьи для русских пропагандистских изданий, нацеленных на работу с западной аудиторией, он писал под псевдонимами Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков.

По заданию от службы внешней разведки РФ задержанный написал для российских интернет-изданий "Одна родина" и "Фонд стратегической культуры", ориентированных на распространение российской пропаганды на Западе, более 60 заказных публикаций.

В ряде из них злоумышленник "отбеливал" воздушные атаки российских войск по гражданской инфраструктуре Украины, в частности, самые циничные из них, как то удар оккупантов по торговому центру в Кременчуге, многоквартирном доме в Днепре и массированные обстрелы энергообъектов в Киеве.

"В своих статьях российский агент пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства", – отметили в СБУ.

В Службе не уточнили, что именно писал предатель в своих текстах. Однако вероятно, что в упомянутых опусах "политэксперт" утверждал, что массовые жертвы и удары по критической инфраструктуре, которые международное право трактует как тяжкие военные преступления, на совести не захватчиков, а "украинского ПВО".

"Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель Полтавы, идеологический сторонник рашизма, поддерживавший вооруженную агрессию РФ. Кроме того, он создал и возглавил в областном центре прокремлевскую общественную организацию под названием "Российское общество Полтавщины". Таким образом он попал в поле зрения российской разведки, которая дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству", – добавили в СБУ.

При этом работал на врага предатель не столько по идейным соображениям, сколько за денежное вознаграждение: установлено, что за время "сотрудничества" с СВР РФ он получил от оккупантов почти 250 тысяч гривен в гривневом эквиваленте.

В СБУ не назвали имя задержанного. Однако местное издание "Полтавщина" утверждает, что речь идет о Викторе Шестакове.

К Шестакову, по данным издания, уже приходили с обысками сотрудники СБУ еще в 2018 году. Дело касалось антиукраинской ОО, участники которой "по заказу и за финансирование спецслужб Российской Федерации, в частности, изготовляли и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности Украины".

Личность этого "активиста" тогда местные СМИ характеризовали как "поэта и историка, главу Российской общины Полтавщины", который "в 90-х годах был лидером томской рок-группы "Дети обруба".

Чем закончилась для него встреча со спецназовцами тогда, в статье не сообщалось. В настоящее же время на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

На новое место жительства – за решетку – задержанный может отправиться очень надолго: ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в СБУ заявили о разоблачении украинской компании "Киевгума", поставившей в Россию средств такмеда на 40 млн грн. Впрочем, в самой компании отвергли обвинения, заявив, что доказательства непричастности предприятия к тому, в чем его обвиняют, переданы адвокатам.