Поставлял оккупантам продукты в Херсонской области и давал деньги в фонд "СВО": в Киеве задержали владельца агрохолдинга. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали владельца агрохолдинга, поставляющего продукты питания для оккупантов на левобережье Херсонщины. Кроме того, злоумышленник перечислил средства в так называемый "госфонд сво".

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии России. Сотрудники СБУ задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, по данным следствия, подконтрольная злоумышленнику продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсона и работает в интересах страны-агрессора РФ. В частности, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, находящихся на юге Украины.

Для этого, в мае 2022 года бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области". С тех пор его предприятие ежемесячно платит в бюджет местной оккупационной администрации России более 100 тыс. российских рублей в виде "налогов".

Помимо этого компания злоумышленника является одним из ведущих в регионе финансовых доноров российского "фонда поддержки участников сво", который был создан указом российского президента Путина в апреле 2023 года.

"Также документировано, что бизнесмен передал российским войскам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины. Установлено, что командование оккупационных группировок России использует логистические ангары для хранения собственного вооружения, боеприпасов и боевой техники. Среди них – российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые производят обстрелы по территории Бериславского района", – уточнили в СБУ.

Во время обысков по месту нахождения задержанного в Киеве изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором. По факту пособничества государству-агрессору задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ задержали эксчиновника, бывшего агента ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области и в начале полномасштабного вторжения неоднократно посещал оккупированный Луганск.

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