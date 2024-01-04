СБУ разоблачила украинскую компанию, которая поставила в Россию средств такмеда на 40 млн грн: стало известно название. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области отечественную компанию, которая во время войны поставляла в Россию средства тактической медицины. В течение 2022-2023 годов государство-террорист получило несколько партий жгутов и бинтов на общую сумму более 40 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Там не назвали, о какой компании идет речь, но из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что это фирма "Киевгума", основным основателем которой является Кравец Антон Игоревич, 1986 года рождения – доля 40%.

Согласно данным сайта You Control, другими учредителями и бенефициарами компании являются:

– Острогруд Андрей Юрьевич – доля 20%;

– Портной Роман Игоревич – доля 40%.

По данным СБУ, нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран. Там фигуранты создали подконтрольную фирму, заказывающую товар якобы для продажи в ЕС. Однако иностранная структура после получения отправляла продукцию в Россию. Там она попадала в руки подсанкционных компаний РФ, снабжающих амуницией российские войска.

Указанными товарами украинского производства укомплектовывали аптечки оккупантов и обеспечивали военные госпитали во временно оккупированных регионах Украины.

По данным следствия, владелец компании маскировал свою преступную деятельность под видом волонтерства и активно раскручивал для себя подходящий имидж.

Следователи СБУ сообщили о подозрении владельцу компании по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ в Киеве задержала экс-чиновника, который был агентом ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области и в начале полномасштабного вторжения неоднократно посещал оккупированный Луганск.

– Коррупцию во время войны в Украине хотят приравнять к государственной измене. Единственное отличие – будут заниматься такими делами антикоррупционные органы, а не СБУ.

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