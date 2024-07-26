Стрелял с расстояния до 2 метров и уже выбрал следующую жертву: главные факты о подозреваемом в убийстве Фарион

18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, приехал с Днепра во Львов на поезде 9 июля, за 10 дней до стрельбы, и тщательно готовился: исследовал территорию, пути подхода и ухода, переодевался с обычной одежды в маскировочную, арендовал три квартиры поочередно, чтобы менять место жительства. Кроме того, он искал информацию о других политиках, вероятно, готовясь к следующим преступлениям.

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В частности, парень пытался узнать в интернете (21 июля, то есть уже после убийства) данные о заседаниях украинских областных советов. У задержанного были и другие варианты жертв – один из них народный депутат Максим Бужанский, сообщил на брифинге 26 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Как отметил он, на этой пресс-конференции правоохранители ответили "почти на все вопросы", которые интересовали общественность.

Как удалось идентифицировать убийцу

Официально имя задержанного названо не было. В Нацполиции сообщали, что 25 июля в Днепре задержали 18-летнего местного жителя. Его имя узнали и обнародовали СМИ, и в итоге Клименко подтвердил информацию. На брифинге он сказал, что "имя подозреваемого вы уже знаете".

Зинченко подозревают по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Идентифицировать злоумышленника помогла его фотография в очках и шляпе, которую сделал очевидец.

"Благодаря этой фотографии, мы смогли дальше двигаться... У нас было фотоизображение, которое вы видели все. Мы сделали воспроизведение с теми свидетелями, которые находились фактически в момент этого дерзкого преступления. Четко понимали, что именно это лицо совершило это преступление. То есть, чтобы убрать возможный момент, что это лицо отвлекало, а кто-то другой совершил выстрел. С помощью соответствующих аналитических программ были совпадения, был отработан огромный массив людей", – рассказал Клименко.

Пришлось проверить 80 граждан, похожих на убийцу. "Каждого проверяли параллельно по месту жительства, месту обучения, пребывания за этот период", – объяснил министр внутренних дел.

Следователи обработали огромный объем видео с камер наблюдения: и "Безопасной Львовщины", и частных. Благодаря этому удалось установить конкретную личность.

Что сняли камеры видеонаблюдения

Зинченко готовился к убийству, однако засветился на камерах практически на каждом этапе преступления.

У правоохранителей есть запись, которая показывает его прибытие на Главный железнодорожный вокзал Львова 9 июля. Что касается мест проживания в городе, то есть интернет-данные подтверждений бронирования, квитанции, показания риелторов и видео, записанные в подъездах домов.

После приезда парень забрал посылку на "Новой почте", которую перед этим сам послал из Днепра. Он приехал без вещей. Кроме прочего, в посылке были трекинговые очки и панама Patagonia для маскировки, сумка, где, по мнению следствия, хранилось оружие, накладная борода.

На этапе подготовки видеокамеры зафиксировали, как Зинченко во время своих "разведок" переодевался для маскировки.

Непосредственно момент выстрела камера не захватила, но зафиксировала подход подозреваемого к месту преступления за полминуты до убийства.

"После этого он подошел к госпоже Фарион, которая находилась в ожидании такси с чемоданом и небольшой дамской сумочкой. Он близко подошел, не более 2 метров", – сообщил глава МВД.

По предварительной версии, парень использовал переделанный стартовый пистолет и спортивную, а не боевую пулю. Гильзу уже нашли, а само оружие, по состоянию на утро 26 июля, пока нет.

После выстрела камера зафиксировала, как подозреваемый побежал с месте преступления.

"Следующее видео – это железнодорожный вокзал через два дня [21 июля]. Он выезжает из Львова в Днепр. Это день парастаса за Ириной", – отметил глава Нацполиции Иван Выговский.

На следующее утро подозреваемый прибыл в Днепр, там его тоже сняли камеры на железнодорожном вокзале.

Что стало мотивом и есть ли "российский след"

СМИ выяснили, что задержанный был подписан в сети на ультраправые сообщества, а также на страницы движений российских неонацистов и националистов.

Клименко сказал, что мотив убийства Фарион – религиозный или национальный. Причиной могла быть общественная/политическая деятельность женщины, личная неприязнь злоумышленника к ней. Версия, связанная с РФ, также рассматривается.

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко заявил, что проверяется причастность 18-летнего днепрянина к неонацистским движениям, центр которых расположен в России.

"Мы изучаем его связи как на территории Украины, так и за границей. Одна из версий – причастность страны агрессора к организации преступления", – сказал он.

Когда на допросе у Зинченко спросили, совершал ли он убийства и виноват ли, тот ответил: "Будет видно, посмотрим". На просьбу объяснить свои действия парень сказал: "Следующий вопрос".

Следующие цели злоумышленника

В телефоне 18-летнего задержанного в истории поиска нашли фамилии других политиков и депутатов. Также после убийства Фарион, в день, когда он выезжал с города (21 июля), Зинченко искал информацию о заседаниях облсоветов и т.д.

Клименко заявил, что преступник рассматривал и другие потенциальные кандидатуры для своей расправы. Говорить детально министр отказался, назвав только одно имя – Максим Бужанский. Отметим, что этого нардепа от партии "Слуга народа" неоднократно обвиняли в пророссийских высказываниях.

Глава МВД предположил: преступник выбрал Фарион, потому что она была наиболее уязвимой.

"Я думаю, она была самой беззащитной среди всех. Мы показали его "поисковую табличку". Я могу вам одну фамилию открыть. Следующий, кого он смотрел, это Макс Бужанский", – сказал Клименко на брифинге.

Какое наказание грозит

Сначала правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении. После смерти Фарион переквалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

За содеянное стрельцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет, если суд докажет его вину.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Игорь Клименко сообщал, что подозреваемый Вячеслав Зинченко готовился к преступлению по меньшей мере два месяца.

– Дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что будет добиваться пожизненного заключения для убийцы.

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