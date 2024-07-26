Подозреваемому в убийстве Фарион объявил подозрение: в полиции рассказали, как идентифицировали злоумышленника. Фото и видео

Задержанному по делу об убийстве Ирины Фарион в пятницу, 26 июля, объявили подозрение. Также сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Видео дня

Об этом сообщил на брифинге заместитель генерального прокурора Антон Войтенко. По его словам, прокурорами в ходе досудебного расследования были проанализированы крупные массивы информации, содержащие материалы уголовного производства.

"И в настоящее время согласовано сообщение о подозрении лицу, которое было вчера задержано в городе Днепр по части первой статьи 115 уголовного кодекса Украины. Это умышленное убийство", – сказал он.

Кроме того, прокурорами подан в суд запрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению доставок. Именно на таком мероприятии будут прокуроры настаивать в суде.

На месте убийства Ирины Фарион была найдена спортивная гильза, не боевая. Сейчас ищут, где эта пуля была приобретена.

Правоохранители считают, что именно задержанный был исполнителем преступления, а не находился на месте убийства для отвлечения внимания.

Благодаря видео с камер удалось установить перемещение подозреваемого.

Во Львове подозреваемый перед убийством он сменил три места помещения. Все дома он выбирал с балконами. Мужчина приехал во Львов 9 июля, 14 июля переехал в другую квартиру, а 18 июля за день до убийства – на третью.

По прибытии во Львов он получил посылку с одеждой. Отправил посылку сам себе из Днепра. Именно в этой одежде он совершил убийство. Среди одежды – панамка Patagonia.

В ходе расследования убийства Фарион установлено и проработано более 80 человек, похожих на убийцу.

Одна из версия убийства Фарион – причастность РФ.

В вечер убийства Фарион ждала с чемоданом такси. Убийца подошел к ней вплотную.

"Не более 2 м, 1,5 метра или следствие покажет", – констатировали правоохранители.

Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

У подозреваемого была найдена "прощальная" записка, где он просил прощения у своего папы. Однако полный текст записки не показали.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к неонацистскому движению.

В телефоне молодого человека нашли доказательства, что он долго и тщательно готовился к преступлению. В частности, в запросах браузера нашли сайты по продаже оружия, тематические новости об Ирине Фарионе и книге "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион избрал именно ее своей первой жертвой, поскольку она была наиболее беззащитной. Следующей целью для убийства должен быть нардеп Максим Бужанский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве "Фарион". Им оказался парень 2006 года рождения из Днепра по имени Вячеслав Зинченко, игравший за футбольный клуб "МДЮСШ U-19".

По словам министра МВД Игоря Клименко, подозреваемый готовился к преступлению по меньшей мере два месяца, в том числе арендовал как минимум три квартиры во Львове. Его задержали в Днепре спустя несколько дней после убийства.

У следствия достаточно доказательств считать, что именно задержанный 18-летний парень стрелял в Фарион; правоохранители проверили каждый уголок по маршруту ухода преступника и обыскали около 100 га леса, в поиске помогли смарткамеры видеонаблюдения, рассказал Клименко.

В то же время, следствие склоняется к мнению, что Зинченко был лишь исполнителем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!