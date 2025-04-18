Погибли двое несовершеннолетних: в Ровенской области мотоцикл слетел в кювет и врезался в дерево. Фото

В Ровенской области в Сарненском районе произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. Вероятно, водитель мотоцикла не справился с управлением и на скорости слетел в кювет.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ НП в Ровенской области. Правоохранители начали досудебное расследование.

Известно, что утром в пятницу, 18 апреля, в полицию обратился 37-летний мужчина. Он сообщил, что обнаружил поврежденный мотоцикл и двоих парней без сознания в кювете вблизи села Яриновка.

Приехавшие на место происшествия медики смогли лишь зафиксировать смерть подростков. Погибшими оказались 15-летний житель села Цепцевичи и 16-летний житель села Трискини.

"Следователь следственного управления предварительно установил, что в ночное время водитель мотоцикла "Lifan" не справился с управлением, слетел в кювет, где врезался в дерево. Оба подростка были в мотошлемах", – говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители выясняют, кто именно находился за рулем, а также проверяют, было ли у водителя водительское удостоверение.

Напомним, во Львовской области 15 апреля произошло жуткое ДТП с участием Volkswagen Passat и КамАЗ. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, его пассажирка получила травмы. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске на Вербное воскресенье, 13 апреля, 28-летняя женщина на Audi Q5 сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих несовершеннолетних госпитализировали.

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