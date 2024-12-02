Виновнику ДТП в Днепре, вследствие которого погибла 10-летняя девочка, сообщено о подозрении. Фото

В Днепре 19-летнему водителю BMW сообщили о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибла десятилетняя девочка. Ребенок находился в автомобиле Ford, в которое на скорости влетела машина фигуранта.

Видео дня

Как сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора, виновнику ДТП инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение). Подозрение уведомлено о процессуальном руководстве ювенальных прокуроров областной прокуратуры.

По данным следствия, в воскресенье, 1 декабря, парень 2005 года рождения на BMW, уезжая по Днепру, превысил скорость и влетел в Ford, выполнявший маневр разворота.

В результате аварии погибла девочка, которая ехала в "Форде".

Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

В рамках расследования полиция установила маршрут движения BMW к моменту ДТП, а также изъяла видео с камер наблюдения, которые были приобщены к материалам дела.

Назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая.

Водитель BMW задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Парню грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Продолжается досудебное расследование, проводимое следственным управлением Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.