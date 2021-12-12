Скандальный Гогилашвили в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков. Документ

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который попал в скандал, устроив "разборки" с правоохранителями на блокпосте на въезде в Донецкую область, якобы был фигурантом уголовного производства по сбыту наркотиков. Это произошло в 2019 году.

Об этом сообщил экс-глава "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко в воскресенье, 12 декабря. Он опубликовал на своей странице в Facebook оперативную справку с такой информацией.

В ней говорится, что в производстве был и другой фигурант – Леонид Мельник. "Также от агентурных источников стало известно, что в преступной деятельности ему помогает Гогилашвили Александр Генрихович", – говорится в документе.

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В справке говорится, что Гогилашвили 5 лет был руководителем организации "Международная антинаркотическая ассоциация", которая якобы на самом деле является "легальным прикрытием".

"Последний (Гогилашвили. – Ред.) имеет дружеские отношения с лицами, сбывающими наркотические вещества, а именно "метадон" на территории Деснянского района Киева, одним из них является Мельник Л.Л., которому лично гарантирует прикрытие от правоохранительных органов", – свидетельствует информация в справке.

В ней также отмечено, что гражданство Украины Гогилашвили получил только в 2015 году благодаря заключению брака.

"Гогилашвили в начале сентября 2019 года сообщил близкому окружению, что в ближайшем будущем он будет назначен на должность заместителя министра внутренних дел, и то, что после назначения у них не будет проблем с правоохранительными органами", – сказано в документе.

Отметим, что в биографии представителя МВД обнаружили и другие скандальные факты. Как стало известно, ранее Гогилашвили проживал в России, даже являлся помощником бывшего российского боксера, политика Николая Валуева. Кроме того, чиновник получил диплом о высшем образовании непосредственно перед назначением на должность – в 45 лет.

В декларации Гогилашвили указал своей женой Марию Левченко. Журналистка Зоя Казанжи в Facebook подчеркнула, что речь идет о женщине, которую Зеленский называл среди своих двух личных помощников. По данным журналистки Татьяны Николаенко, Левченко официально не трудоустроена в Офисе президента и получает зарплату в "Квартале 95". А у самого Гогилашвили судимость за мошенничество. Что еще известно о скандальном замминистра МВД, читайте в материале.

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