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За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,6 т.
За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото

В Киеве задержали жительницу Волыни, которая, по информации следствия, помогала военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу. Свои "услуги" женщина оценила в 11 тысяч евро.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следствием установлено, что 48-летняя женщина наладила схему переправки призывников в страны Европы. Своим "клиентам" женщина предлагала два "пакета услуг" на выбор – за 10 тысяч евро мужчины призывного возраста могли переплыть Днестр в Молдову на надувном матрасе. Или за 11 тысяч их должны были пропустить на контрольном пункте так называемые "знакомые" женщины", – рассказали правоохранители.

За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото
За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото
За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото

Для совершения сделки с потенциальным "клиентом" нарушительница прибыла в один из торговых центров столицы. Там ее задержали при получении 11 тысяч евро.

За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото
За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева 48-летней жители Волынской области сообщили о подозрении в организации схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины за деньги. Личности ее подельников устанавливают.

За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из полицейских постов на пограничные Буковины сотрудники ГНСУ остановили легковой автомобиль, в котором, кроме водителя, находились два пассажира – парень и девушка. В багажнике обнаружили еще одного человека – мужчина пытался доехать до границы, а дальше нелегально попасть в Румынию по подсказанному перевозчиками маршруту.

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