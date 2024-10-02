За 11 тыс. евро на матрасе в Молдову или пешком через границу: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото

В Киеве задержали жительницу Волыни, которая, по информации следствия, помогала военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу. Свои "услуги" женщина оценила в 11 тысяч евро.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следствием установлено, что 48-летняя женщина наладила схему переправки призывников в страны Европы. Своим "клиентам" женщина предлагала два "пакета услуг" на выбор – за 10 тысяч евро мужчины призывного возраста могли переплыть Днестр в Молдову на надувном матрасе. Или за 11 тысяч их должны были пропустить на контрольном пункте так называемые "знакомые" женщины", – рассказали правоохранители.

Для совершения сделки с потенциальным "клиентом" нарушительница прибыла в один из торговых центров столицы. Там ее задержали при получении 11 тысяч евро.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева 48-летней жители Волынской области сообщили о подозрении в организации схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины за деньги. Личности ее подельников устанавливают.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из полицейских постов на пограничные Буковины сотрудники ГНСУ остановили легковой автомобиль, в котором, кроме водителя, находились два пассажира – парень и девушка. В багажнике обнаружили еще одного человека – мужчина пытался доехать до границы, а дальше нелегально попасть в Румынию по подсказанному перевозчиками маршруту.

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