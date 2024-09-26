Подделывала диагнозы: в Черкасской области разоблачили врача, которая помогала мужчинам уклоняться от мобилизации. Фото

В Черкасской области разоблачили женщину, которая подделывала медицинские диагнозы, помогая мужчинам уклоняться от мобилизации. Врач одного из местных медицинских учреждений вносила фальшивые данные в медицинские документы военнообязанных, признавая их непригодными для службы.

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Ей грозит штраф или ограничение свободы. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Сотрудники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Врач обвиняется по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог.

Если вина будет доказана, подозреваемому грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет. Кроме того, она может быть лишена права заниматься медицинской деятельностью и занимать определенные должности в течение трех лет. Расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября правоохранители заявили о задержании должностного лица Минобороны, начальника финслужбы воинской части и бывшего военного этой же части. Их подозревают в вымогательстве взяток за начисление соцвыплат раненым воинам ВСУ, задокументировано получение фигурантами более 300 тыс. грн неправомерной выгоды.

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