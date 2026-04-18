'Нападавший поджег квартиру': Зеленский раскрыл детали теракта в Киеве и рассказал о преступнике. Видео

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали теракта в Киеве, который произошел вечером 18 апреля. По его словам, поведение стрелка было нетипичным, ведь перед тем как выйти на улицу с оружием, он поджег собственную квартиру.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он добавил, что сейчас известно о 6 погибших и по меньшей мере 14 раненых, среди которых – 12-летний мальчик.

Кровавое нападение в столице

"Следователи Национальной полиции и СБУ ведут сейчас расследование всех обстоятельств нападения в Киеве на обычных людей. Нападающий был ликвидирован. Он держал заложников и одного из заложников, к сожалению, убил. Четырех человек он убил прямо на улице. Еще одна женщина умерла в больнице: тяжелое ранение. Мои соболезнования родным и близким погибших", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что правоохранителям удалось освободить четырех заложников. Сейчас известно о 14 раненых, однако это количество может возрасти, поскольку люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Среди пострадавших есть 12-летний мальчик, которому врачи оказывают необходимую помощь.

Следствие устанавливает мотивы нападавшего и проверяет все версии

"Известно, что нападавший поджег квартиру, перед тем как выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долго жил в Донецкой области, родился в России", – подчеркнул глава государства.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, связанные с личностью подозреваемого и мотивами его действий, и для этого, отметил президент, будет проверяться каждая деталь.

"В работе у следователей несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены. Министр внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины и Генеральный прокурор Украины будут информировать общество. Вся проверенная информация должна быть предоставлена нашим людям", – резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

Сейчас известно о шести погибших: четверо погибли на улице, один – в помещении, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Еще один человек скончался в больнице.

По информации медиа, ликвидированного террориста зовут Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения 21.04.1968. Он якобы родился в Москве, но имеет украинское гражданство. Мужчина некоторое время проживал в Рязани (РФ), а также в Бахмуте Донецкой области и в Голосеевском районе Киева.

