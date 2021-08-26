Самый разыскиваемый Россией "украинский диверсант "Швед": в РФ собирали деньги на киллера для меня. Первое интервью

После взрыва в Донецке, в результате которого погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко, украинец с позывным "Швед" (известный с подачи росСМИ как Андрей Байдала) стал чуть ли не самым главным "пугалом" и в РФ, и на оккупированной части Донбасса. Именно его называют одним из организаторов отправки на тот свет "героев республики", среди которых также небезызвестные "Гиви" и "Моторола".

Даже задержанных в России бандитов ФСБ называет людьми "Шведа", а на днях прошла информация о еще одном "инциденте". В этот раз с самым жестоким палачом негласной тюрьмы "МГБ ДНР" – "Изоляции".

Подробнее об этом и многом другом читайте на OBOZREVATEL в первом интервью "диверсанта".

– Вас везде называют самым разыскиваемым Россией "украинским диверсантом". Для этого есть основания?

– Да, основания есть.

Видео дня

– Задавать вопрос о том, причастны ли вы или ваши коллеги к громким ликвидациям Александра Захарченко, Михаила Толстых или Арсена Павлова…

– Бесполезно, потому что не отвечу.

– Ну что же, ожидаемо. Сам факт розыска вас российскими спецслужбами вносит коррективы, скажем так, в образ жизни?

– Безусловно – я же не идиот.

Ну и к тому же не собираюсь на тот свет – я точно не самоубийца.

– Это на упреждение? Мол, вдруг что, у вас психика в норме, чувствуете себя хорошо?

– Психика стабильная, наркотики не употребляю, как и алкоголь (смеется – Ред.). А так меры предосторожности, естественно, предпринимаются. Так получилось, что враг знает обо мне, а я знаю почти поименно всех охотников, которые хотят меня достать.

– "Охотники" из каких структур?

– В частности, из Федеральной службы безопасности РФ. Очень жаждут со мной пообщаться… Даже не пообщаться, а скорее отправить на тот свет, "УБОП МВД ДНР" и "Министерство госбезопасности ДНР".

– Почему они?

– Считают меня корнем чуть ли не всех своих бед. Где-то сами надумали, где-то есть основания – углубляться не буду.

Расскажу забавную историю. Когда в России поднялась волна ненависти в мою сторону, я открыл карточку и начал сбор средств на "ликвидацию Шведа". Россияне сбрасывались. Собрали 370 тысяч с хвостом. Это то, что мы успели снять, пока сотрудники ФСБ не расчухались.

Сейчас они даже комменты, где я призывал активнее оплачивать мою смерть, везде зачистили.

А что, сладкое я люблю, а сахар – белый убийца (смеется – Ред.)

– Шутки шутками, а когда и как в РФ узнали о вашем существовании?

– Был слив. Первый произошел еще в 2017 году из Службы безопасности Украины. Но, к счастью, человек, который это сделал, сам не понимал моей функциональной роли, тем более она со временем менялась. Большая детализация произошла после того, как наши "великие спецслужбисты" отправили моего друга, по сути, в руки "УБОПа ДНР", а по факту – в ФСБ.

– Каким образом это произошло?

– Достаточно просто. У него была задача, которую ему поставила одна из наших спецслужб Он, понимая, что с ней не справляется, обратился ко мне за помощью – просто по-дружески. Чем смогли, мы ему помогли.

Впоследствии, когда он оказался в засаде, мы его вывели и помогли выехать из "ДНР". Он доложил своим непосредственным руководителям, что у него провал – причем, не по его вине. Но в итоге человека второй раз отправили на оккупированную территорию – а там его "приняли".

Уже сейчас мы знаем, что его слили намного раньше. Его фотографии были на той стороне еще с 17-го года, но они не знали, под какой фамилией человек будет заезжать, что именно он будет делать, где он будет жить. Именно поэтому его на какое-то время упустили.

Не надо считать российские спецслужбы какими-то великими. Никакие они не великие, лажают как и все.

– Что сейчас с вашим другом?

– Сергей Грузинов был взят в плен, он прошел пытки в "Изоляции", а сейчас его держат в СИЗО №5 в Донецке. Я пытался его спасти. Завёл группу в составе более 10 человек, для того чтобы его отбить. Не вышло, так как одному из членов группы – Виктору Шидловскому – пометили паспорт. Пометили у него дома, причем один из его друзей. Он, этот друг, был уверен что делал это во благо – по указанию одного из сотрудников СБУ. А по факту, по приказу агента ФСБ.

Шидловский и его напарница, Наталья, также сейчас находятся в плену.

– Прошлым летом ФСБ задержала под Москвой группу, которая якобы пыталась выкрасть и доставить в Украину "одного из лидеров ополчения". В российской спецслужбе заявили, что и тут есть след "Шведа".

– Это очень смешная история. Гражданин России делает заказ боевику, который служил в "МГБ ДНР", своему товарищу. Исполнители – граждане России, а виноваты украинские спецслужбы? Ну, реально смешно.

Да, у нас велась работа по всем этим объектам, мы их отслеживали. И если бы у бандитов получилось то, что они задумали… Мы рассматривали (как один из вариантов) вмешательство в события, чтобы получить информацию, полезную для нашей страны. Потому что человек, чье похищение предотвратили фэсы (сотрудники ФСБ РФ – Ред.), был допущен ко многим вещам.

Человек был причастен к громким убийствам – в частности убийств полковника ГУР МОУ Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

– О ком именно речь?

– О том, кого похищали эти впоследствии задержанные фсбшниками бандиты и которых приписали мне. Их "объект" – это Роман Волянюк ("Хакер"), правая рука Василия Евдокимова ("Ленина"), начальника Центра спецопераций так называемого Министерства госбезопасности "ДНР".

Волянюка собирались похитить бывшие приспешники Евдокимова – Вадим Долгов ("Пенсионер") и Денис Куликовский ("Палыч"). Именно похищением Волянюка они решили раз и навсегда решить свои финансовые проблемы.

Тот знал, где "Ленин" спрятал свои награбленные сокровища, вывезенные из Донецка в РФ.

Вариант вмешательства на определенном этапе мы действительно рассматривали. Мы убедили "фигурантов", что сможем помочь завладеть денежные средствами (а этого они хотели больше всего), а также навсегда спрятать "Хакера".

Понятное дело, что ничего бы этого не было – Украина ведет себя гуманно с пленными. Но если бы Волянюк попал к нам, мы могли бы раскрыть часть агентуры РФ, работающей на территории Украины.

Не буду объяснять, почему и как это могло бы произойти, пожелания такие были, но все произошло так, как произошло. Не близко стояло, не больно упало.

– Насчет одного из фигурантов – Куликовского, которого пленные украинцы называют самым жестоким палачом "Изоляции". На некоторых росресурсах прошла информация, что "Палыча" якобы недавно убили и что причастен к этому снова "Швед".

– Первая информация была о том, что "Палыча" убили фэсы при задержании. Потом они зачем-то начали меня к этому приписывать.

По их логике, это я, видимо, отдавал команды сотрудникам ФСБ. Смех. А вообще очень сложно комментировать российский бред.

– Вы затронули тему агентуры РФ. У нас обвинениями типа "рука Кремля", "агент Кремля" размахивают направо и налево. По вашей оценке, насколько серьезна реальная ситуация?

– От того, что кто-то постоянно кричит "волки", хищников в лесу меньше не становится.

То, что "волк" зачастую кричат необоснованно – есть такая проблема. Вместе с тем, работа агентуры, к сожалению, достаточно успешна. Мы это можем наблюдать.

– Российской агентуры в наших спецслужбах?

– Так точно. Буквально недавно задержали в Херсоне человека, который служил в СБУ и имел доступ, по сути, ко всем базам, включая оперативные записки – а это очень лакомый кусок. Он работал на ФСБ РФ. Одного задержали, а сколько их? Но даже один человек может нанести большой урон.

В частности, их агентура настолько глубоко проникла в наши структуры, что зачастую нашим людям, выезжающим на временно оккупированную территорию, метят паспорта.

– Каким образом метят?

– Самый простой метод – как и в случае с Шидловским, о чем я уже говорил – вырвать внутреннюю страницу из паспорта. Метят и перед передачей документов оперативного прикрытия, под которыми заезжают люди для работы на той стороне.

Есть масса других вариантов меток. Например, чернильное пятно в одном месте. Был период, когда на КПП (на оккупированной территории – Ред.) очень тщательно высматривали фотографии. И я подозреваю, что человек, который занимался созданием документов оперативного прикрытия, в определенных паспортах фотографию чуть смещал.

– Этот человек до сих пор работает?

– Я не знаю. Это касалось именно работы СБУ, пускай этим занимается их внутренняя безопасность. Счастья им, здоровья, женихов богатых.

– На российско-украинской границе в декабре 2020 года фсбшники застрелили гражданина Украины – жителя Сумской области. Его назвали одним из украинских диверсантов, которые якобы хотели выкрасть очередного "героя ДНР". Тогда в одном из сюжетов российского телеканала, где за кадром это ЧП комментировал действующий сотрудник ФСБ РФ, показали ваше фото. Не самое старое.

– Это фото сдавалось в личное дело Главного управления разведки Минобороны Украины. Это фото передавалось определенному человеку, оно не могло никак всплыть, кроме как изнутри ГУР МО. Как именно – я не знаю.

– Только личное дело, фото больше нигде не использовалось?

– Нигде.

– Может все-таки взлом ваших данных?

– Нет, конечно же, потому что они защищены, а данная фотография была в локальном хранилище. Это практически нереально.

– То есть вы считаете, что утечка была из разведки?

– Да.

– И это дало возможность...

– … построить какие-то фантазии, не более того. Так сложилось, что с определенного момента я стараюсь не писать в оперативных планах все подробности.

– Были ситуации, когда интуиция помогала избежать реальной опасности?

– Конечно же, очень часто – благодаря этому оставался жив. Была и другая ситуация. Есть вещи, о которых обязательно надо ставить в известность, например когда кто-то проваливается.

Мальчика, который помогал нам в определенных моментах, взяли прямо в квартире в оккупированном Донецке.

Была совместная операция, в ходе которой один человек узнал о существовании конспиративной квартиры. А те люди, которые отправили его к нам в поддержку (в виду его определенных навыков), узнав о его провале уже на другой операции не сказали мне об этом. В итоге человек "сдал" эту квартиру, а "УБОП" там взял "Студента".

Он прошел плен, пытки, но смог бежать – а мы его вывели с той стороны. Это был момент, когда мы их переиграли.

– Есть победы, однозначно удачные операции, есть и поражения?

– И тех, и других хватает. Жизнь неоднозначна. Слава богу, побед больше.

– Считаете ли вы провалом – личным либо той или иной спецслужбы – ситуацию, которая произошла год назад на Позняках? Тогда, по сути, всплыло ваше имя в привязке не к событиям в РФ или на временно оккупированной части Донбасса, а к ЧП в Киеве. Тогда сотрудники СБУ, пытаясь вас задержать, утром открыли огонь в спальном микрорайоне.

– Я считаю, что произошедшее – качественная работа агентов влияния российских спецслужб. Подозреваю, что с подачи агентуры написали фигни всякой, а кто-то из тех, кто занимает высокие кабинеты, эту фигню утвердил.

– Многие не верили, что в обвиняемого Россией украинского "диверсанта" стреляют в Киеве свои же. Вы в тот момент понимали, кто эти вооруженные люди?

– Сначала не понимал. Они активно игрались в ДРГ.

Все началось еще в здании, я вышел из квартиры и почувствовал их в конце коридора за дверью – они очень громко дышали.

Я вернулся в квартиру, позвал товарища. А они, чтобы не засветиться, ушли чуть выше. Мы приняли определенные меры и вышли из здания.

– Это был жилой дом – многоэтажка на Позняках. Тут уже секрета нет.

– Да. И так получилось, что те люди оказались совершенно с другой стороны здания, а мы сели в машину и начали уезжать – они, соответственно, бежать, догонять. Плюс с парковки выезжала их машина поддержки.

Российская это ДРГ или нет – разбираться не было времени. Уже все происходило, нам нельзя было останавливаться.

– Выжить в первую очередь?

– Конечно. И хорошо, что не мы остановились, потому что пробоины в машине были четко на том месте, где я сидел – целились конкретно. Но машина была бронирована, кевлар выдержал.

– Это и спасло жизнь?

– Да.

– СБУ тогда открыла уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием. Что происходит сейчас? Ситуация сошла на нет, разрулилась или?

– По сути да, разрулилась, но точка до сих пор не поставлена.

Насколько я знаю, ситуацию докладывали президенту Зеленскому. Теперь нужно или сказать, что врали ему, или признаться в некомпетентности. А может у кого и рубли звенят в карманах.

Ждем. Главное – жить не мешает. Думаю, будет правильно все завершено.

–То есть, сейчас нет претензий ни у СБУ к вам, ни у вас к службе?

– Да, претензий нет. Хотелось бы, конечно, получить назад все изъятые у меня вещи, но я готов это пережить. Хай їм вони щастя принесуть.

Я знаю, что среди тех, кто открыл по нам огонь, были добросовестные сотрудники "конторы". А в нашем деле, как и у врачей, главное – не навреди. Так зачем я буду вредить воюющим на моей стороне против нашего общего врага? Тогда, на Позняках, они просто добросовестно заблуждались.

(Продолжение следует...)