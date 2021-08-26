Самый разыскиваемый Россией "украинский диверсант "Швед": в РФ собирали деньги на киллера для меня. Первое интервью

Анна Молчанова
Анна Молчанова
Расследования
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Андрей Байдала Швед

После взрыва в Донецке, в результате которого погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко, украинец с позывным "Швед" (известный с подачи росСМИ как Андрей Байдала) стал чуть ли не самым главным "пугалом" и в РФ, и на оккупированной части Донбасса. Именно его называют одним из организаторов отправки на тот свет "героев республики", среди которых также небезызвестные "Гиви" и "Моторола".

Даже задержанных в России бандитов ФСБ называет людьми "Шведа", а на днях прошла информация о еще одном "инциденте". В этот раз с самым жестоким палачом негласной тюрьмы "МГБ ДНР" – "Изоляции".

Подробнее об этом и многом другом читайте на OBOZREVATEL в первом интервью "диверсанта".

Вас везде называют самым разыскиваемым Россией "украинским диверсантом". Для этого есть основания?

– Да, основания есть.

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Задавать вопрос о том, причастны ли вы или ваши коллеги к громким ликвидациям Александра Захарченко, Михаила Толстых или Арсена Павлова…

– Бесполезно, потому что не отвечу.

Ну что же, ожидаемо. Сам факт розыска вас российскими спецслужбами вносит коррективы, скажем так, в образ жизни?

– Безусловно – я же не идиот.

Ну и к тому же не собираюсь на тот свет – я точно не самоубийца.

Это на упреждение? Мол, вдруг что, у вас психика в норме, чувствуете себя хорошо?

– Психика стабильная, наркотики не употребляю, как и алкоголь (смеется – Ред.). А так меры предосторожности, естественно, предпринимаются. Так получилось, что враг знает обо мне, а я знаю почти поименно всех охотников, которые хотят меня достать.

"Охотники" из каких структур?

– В частности, из Федеральной службы безопасности РФ. Очень жаждут со мной пообщаться… Даже не пообщаться, а скорее отправить на тот свет, "УБОП МВД ДНР" и "Министерство госбезопасности ДНР".

Почему они?

– Считают меня корнем чуть ли не всех своих бед. Где-то сами надумали, где-то есть основания – углубляться не буду.

Расскажу забавную историю. Когда в России поднялась волна ненависти в мою сторону, я открыл карточку и начал сбор средств на "ликвидацию Шведа". Россияне сбрасывались. Собрали 370 тысяч с хвостом. Это то, что мы успели снять, пока сотрудники ФСБ не расчухались.

Сейчас они даже комменты, где я призывал активнее оплачивать мою смерть, везде зачистили.

А что, сладкое я люблю, а сахар – белый убийца (смеется – Ред.)

Андрей Байдала "Швед"

Шутки шутками, а когда и как в РФ узнали о вашем существовании?

– Был слив. Первый произошел еще в 2017 году из Службы безопасности Украины. Но, к счастью, человек, который это сделал, сам не понимал моей функциональной роли, тем более она со временем менялась. Большая детализация произошла после того, как наши "великие спецслужбисты" отправили моего друга, по сути, в руки "УБОПа ДНР", а по факту – в ФСБ.

Каким образом это произошло?

– Достаточно просто. У него была задача, которую ему поставила одна из наших спецслужб Он, понимая, что с ней не справляется, обратился ко мне за помощью – просто по-дружески. Чем смогли, мы ему помогли.

Впоследствии, когда он оказался в засаде, мы его вывели и помогли выехать из "ДНР". Он доложил своим непосредственным руководителям, что у него провал – причем, не по его вине. Но в итоге человека второй раз отправили на оккупированную территорию – а там его "приняли".

Уже сейчас мы знаем, что его слили намного раньше. Его фотографии были на той стороне еще с 17-го года, но они не знали, под какой фамилией человек будет заезжать, что именно он будет делать, где он будет жить. Именно поэтому его на какое-то время упустили.

Не надо считать российские спецслужбы какими-то великими. Никакие они не великие, лажают как и все.

Что сейчас с вашим другом?

– Сергей Грузинов был взят в плен, он прошел пытки в "Изоляции", а сейчас его держат в СИЗО №5 в Донецке. Я пытался его спасти. Завёл группу в составе более 10 человек, для того чтобы его отбить. Не вышло, так как одному из членов группы – Виктору Шидловскому – пометили паспорт. Пометили у него дома, причем один из его друзей. Он, этот друг, был уверен что делал это во благо – по указанию одного из сотрудников СБУ. А по факту, по приказу агента ФСБ.

Шидловский и его напарница, Наталья, также сейчас находятся в плену.

Прошлым летом ФСБ задержала под Москвой группу, которая якобы пыталась выкрасть и доставить в Украину "одного из лидеров ополчения". В российской спецслужбе заявили, что и тут есть след "Шведа".

– Это очень смешная история. Гражданин России делает заказ боевику, который служил в "МГБ ДНР", своему товарищу. Исполнители – граждане России, а виноваты украинские спецслужбы? Ну, реально смешно.

Да, у нас велась работа по всем этим объектам, мы их отслеживали. И если бы у бандитов получилось то, что они задумали… Мы рассматривали (как один из вариантов) вмешательство в события, чтобы получить информацию, полезную для нашей страны. Потому что человек, чье похищение предотвратили фэсы (сотрудники ФСБ РФ – Ред.), был допущен ко многим вещам.

Человек был причастен к громким убийствам – в частности убийств полковника ГУР МОУ Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

Максим Шаповал и Александр Хараберюш

О ком именно речь?

– О том, кого похищали эти впоследствии задержанные фсбшниками бандиты и которых приписали мне. Их "объект" – это Роман Волянюк ("Хакер"), правая рука Василия Евдокимова ("Ленина"), начальника Центра спецопераций так называемого Министерства госбезопасности "ДНР".

Волянюка собирались похитить бывшие приспешники Евдокимова – Вадим Долгов ("Пенсионер") и Денис Куликовский ("Палыч"). Именно похищением Волянюка они решили раз и навсегда решить свои финансовые проблемы.

Тот знал, где "Ленин" спрятал свои награбленные сокровища, вывезенные из Донецка в РФ.

Вариант вмешательства на определенном этапе мы действительно рассматривали. Мы убедили "фигурантов", что сможем помочь завладеть денежные средствами (а этого они хотели больше всего), а также навсегда спрятать "Хакера".

Понятное дело, что ничего бы этого не было – Украина ведет себя гуманно с пленными. Но если бы Волянюк попал к нам, мы могли бы раскрыть часть агентуры РФ, работающей на территории Украины.

Не буду объяснять, почему и как это могло бы произойти, пожелания такие были, но все произошло так, как произошло. Не близко стояло, не больно упало.

Насчет одного из фигурантов Куликовского, которого пленные украинцы называют самым жестоким палачом "Изоляции". На некоторых росресурсах прошла информация, что "Палыча" якобы недавно убили и что причастен к этому снова "Швед".

– Первая информация была о том, что "Палыча" убили фэсы при задержании. Потом они зачем-то начали меня к этому приписывать.

По их логике, это я, видимо, отдавал команды сотрудникам ФСБ. Смех. А вообще очень сложно комментировать российский бред.

Вы затронули тему агентуры РФ. У нас обвинениями типа "рука Кремля", "агент Кремля" размахивают направо и налево. По вашей оценке, насколько серьезна реальная ситуация?

– От того, что кто-то постоянно кричит "волки", хищников в лесу меньше не становится.

То, что "волк" зачастую кричат необоснованно – есть такая проблема. Вместе с тем, работа агентуры, к сожалению, достаточно успешна. Мы это можем наблюдать.

Российской агентуры в наших спецслужбах?

– Так точно. Буквально недавно задержали в Херсоне человека, который служил в СБУ и имел доступ, по сути, ко всем базам, включая оперативные записки – а это очень лакомый кусок. Он работал на ФСБ РФ. Одного задержали, а сколько их? Но даже один человек может нанести большой урон.

В частности, их агентура настолько глубоко проникла в наши структуры, что зачастую нашим людям, выезжающим на временно оккупированную территорию, метят паспорта.

Каким образом метят?

– Самый простой метод – как и в случае с Шидловским, о чем я уже говорил – вырвать внутреннюю страницу из паспорта. Метят и перед передачей документов оперативного прикрытия, под которыми заезжают люди для работы на той стороне.

Есть масса других вариантов меток. Например, чернильное пятно в одном месте. Был период, когда на КПП (на оккупированной территории – Ред.) очень тщательно высматривали фотографии. И я подозреваю, что человек, который занимался созданием документов оперативного прикрытия, в определенных паспортах фотографию чуть смещал.

Этот человек до сих пор работает?

– Я не знаю. Это касалось именно работы СБУ, пускай этим занимается их внутренняя безопасность. Счастья им, здоровья, женихов богатых.

На российско-украинской границе в декабре 2020 года фсбшники застрелили гражданина Украины жителя Сумской области. Его назвали одним из украинских диверсантов, которые якобы хотели выкрасть очередного "героя ДНР". Тогда в одном из сюжетов российского телеканала, где за кадром это ЧП комментировал действующий сотрудник ФСБ РФ, показали ваше фото. Не самое старое.

– Это фото сдавалось в личное дело Главного управления разведки Минобороны Украины. Это фото передавалось определенному человеку, оно не могло никак всплыть, кроме как изнутри ГУР МО. Как именно – я не знаю.

Только личное дело, фото больше нигде не использовалось?

– Нигде.

Может все-таки взлом ваших данных?

– Нет, конечно же, потому что они защищены, а данная фотография была в локальном хранилище. Это практически нереально.

То есть вы считаете, что утечка была из разведки?

– Да.

И это дало возможность...

– … построить какие-то фантазии, не более того. Так сложилось, что с определенного момента я стараюсь не писать в оперативных планах все подробности.

"Шведа" считают причастным к ликвидациям главарей "ДНР" и похищениям с территории РФ

Были ситуации, когда интуиция помогала избежать реальной опасности?

– Конечно же, очень часто – благодаря этому оставался жив. Была и другая ситуация. Есть вещи, о которых обязательно надо ставить в известность, например когда кто-то проваливается.

Мальчика, который помогал нам в определенных моментах, взяли прямо в квартире в оккупированном Донецке.

Была совместная операция, в ходе которой один человек узнал о существовании конспиративной квартиры. А те люди, которые отправили его к нам в поддержку (в виду его определенных навыков), узнав о его провале уже на другой операции не сказали мне об этом. В итоге человек "сдал" эту квартиру, а "УБОП" там взял "Студента".

Он прошел плен, пытки, но смог бежать – а мы его вывели с той стороны. Это был момент, когда мы их переиграли.

Есть победы, однозначно удачные операции, есть и поражения?

– И тех, и других хватает. Жизнь неоднозначна. Слава богу, побед больше.

Считаете ли вы провалом личным либо той или иной спецслужбы ситуацию, которая произошла год назад на Позняках? Тогда, по сути, всплыло ваше имя в привязке не к событиям в РФ или на временно оккупированной части Донбасса, а к ЧП в Киеве. Тогда сотрудники СБУ, пытаясь вас задержать, утром открыли огонь в спальном микрорайоне.

– Я считаю, что произошедшее – качественная работа агентов влияния российских спецслужб. Подозреваю, что с подачи агентуры написали фигни всякой, а кто-то из тех, кто занимает высокие кабинеты, эту фигню утвердил.

Многие не верили, что в обвиняемого Россией украинского "диверсанта" стреляют в Киеве свои же. Вы в тот момент понимали, кто эти вооруженные люди?

– Сначала не понимал. Они активно игрались в ДРГ.

Все началось еще в здании, я вышел из квартиры и почувствовал их в конце коридора за дверью – они очень громко дышали.

Я вернулся в квартиру, позвал товарища. А они, чтобы не засветиться, ушли чуть выше. Мы приняли определенные меры и вышли из здания.

Это был жилой дом многоэтажка на Позняках. Тут уже секрета нет.

– Да. И так получилось, что те люди оказались совершенно с другой стороны здания, а мы сели в машину и начали уезжать – они, соответственно, бежать, догонять. Плюс с парковки выезжала их машина поддержки.

Российская это ДРГ или нет – разбираться не было времени. Уже все происходило, нам нельзя было останавливаться.

Выжить в первую очередь?

– Конечно. И хорошо, что не мы остановились, потому что пробоины в машине были четко на том месте, где я сидел – целились конкретно. Но машина была бронирована, кевлар выдержал.

Это и спасло жизнь?

– Да.

Автомобиль, который на Позняках обстреляли сотрудники СБУ

СБУ тогда открыла уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием. Что происходит сейчас? Ситуация сошла на нет, разрулилась или?

– По сути да, разрулилась, но точка до сих пор не поставлена.

Насколько я знаю, ситуацию докладывали президенту Зеленскому. Теперь нужно или сказать, что врали ему, или признаться в некомпетентности. А может у кого и рубли звенят в карманах.

Ждем. Главное – жить не мешает. Думаю, будет правильно все завершено.

То есть, сейчас нет претензий ни у СБУ к вам, ни у вас к службе?

– Да, претензий нет. Хотелось бы, конечно, получить назад все изъятые у меня вещи, но я готов это пережить. Хай їм вони щастя принесуть.

Я знаю, что среди тех, кто открыл по нам огонь, были добросовестные сотрудники "конторы". А в нашем деле, как и у врачей, главное – не навреди. Так зачем я буду вредить воюющим на моей стороне против нашего общего врага? Тогда, на Позняках, они просто добросовестно заблуждались.

(Продолжение следует...)

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