Украинский "диверсант" "Швед": Наши воины – соль земли, в России их реально боятся

Самый разыскиваемый Россией "украинский диверсант", который с подачи их СМИ известен как Андрей Байдала ("Швед"), рассказал, почему в РФ так боятся наших разведчиков,а также о патриотах Украины на оккупированной части Донбасса и о том, какие методы использует российская агентура.

"Шведа" в "ДНР" и России считают одним из организаторов "ликвидации" главаря Александра Захарченко и создателем "террористической организации". Против него открыто несколько уголовных дел.

Сегодня OBOZREVATEL публикует вторую часть интервью (первую можно прочитать тут).

– В России и ее анклавах на оккупированной части Донбасса постоянно представляют украинских разведчиков, да всех наших воинов, как обычных наемников. Мол, на первом месте деньги, а куда идти, какие задачи выполнять – их вообще не волнует.

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– Для того, чтобы говорить о наших разведчиках, как о наемниках, интересующихся только деньгами, для начала нужно было бы найти хоть одного богатого или зажиточного. Я пока таких не видел. Возможно где-то такие есть, но точно не в моем круге общения (смеется. – Ред.). Вот обратных примеров могу привести хоть пруд пруди.

Почему-то так складывается, что люди не приобретают что-то, служа Родине, а отдают. Все начинается с улучшения снаряги, выданной от государства, и заканчивается тем, что там что-то проплатил, сям, и, как правило, это все не возмещается.

Буквально недавно в узком кругу зашел разговор, кто сколько и чего потерял за время службы – у некоторых довольно серьезные суммы. И это если говорить только о финансах.

Ярким примером является сорванная операция по освобождению людей из мест заключения в так называемой "ДНР". Когда команды на выход все не было и не было, на каком-то этапе выделенные государством деньги закончились и "поддерживать тему" начали лично участники. Ребята подчас без хлеба сидели!

А, на секундочку, среди отобранных и задействованных для этой операции было два бывших директора крупных заводов. Сами подумайте, что бы они на гражданке имели! А вместо этого сухари делили с остальными – потому, что понимали важность задачи.

А мнение, что на такой работе можно хорошо заработать, действительно распространено. Если честно, в начале этой деятельности я не то чтобы поддерживал, но и не отрицал этого. С 18-го года я, если прямо спрашивают, как правило, говорю:

"Денег будет мало, будет голод, холод и высокие шансы умереть или попасть под пытки. А они хуже смерти. Но кому-то эту работу делать нужно".

Есть такие, кто уходили после этого разговора. Но те, кто оставались, это бриллиант чистейшей воды, соль земли.

– Вы говорите, что парни голодали, не напрасно ли? Вообще, насколько реальной была операция по освобождению пленных, которых держат в Донецке? Это звучит как фантастика.

– Абсолютно реальна. Штурм каждого объекта просчитывался и хронометрировался до секунды. Мы нашли аналоги практически всех объектов и отрабатывали каждое движение. Проверялись и пути отхода. У меня огромное количество видео таких отходов, снятых на одном кадре, в том числе и в вариантах тревоги и перекрытия.

Более того, к примеру, на территорию "Изоляции" я заходил лично в ходе одного из проверочных проникновений.

– Еще одна крайность (кстати, часто сталкиваюсь с таким мнением), что с оккупированной территории давно выехали настоящие патриоты Украины. Что происходило, например, в 2014-ом и что сейчас? Есть ли и сегодня там люди, на которых можно опереться?

– Гражданские многие… Вот даже слов подобрать не могу. С одной стороны, понимаю, люди помогают нам и тем самым борются за свою землю. А с другой… Приведу простой пример. Одна женщина по нашей просьбе помогала нашему человеку (позывной "Студент") вернуться домой. Она заехала на оккупированную территорию, сделала то, что нужно, и вернулась. Мы ей деньги за проезд еле всунули! Упиралась: "Я не за деньги, я против этих" и все тут.

В то время она уже обжилась на подконтрольной Украине территории, а все же поехала по нашей просьбе. Потому что болит.

Многие на той стороне поддерживают нас. Вы удивитесь, но многие и в числе "военнослужащих" НВФ.

При правильном подходе и политической к тому воле мы могли бы зайти на Донбасс под звуки марша и бросание цветов народом.

– Ну, этому изо всех сил будет противодействовать Россия. Хотя многие шаги ее адептов говорят и о реальном страхе.

– Россияне боятся, потому что не дураки и понимают нашу эффективность как в прямых действиях, так и в разложении их изнутри.

К примеру, простой аргумент, на который мне еще не смог ответить ни один член НВФ: ты же принимал присягу на верность Украине, а потом нарушил присягу, это как назвать? А таких заготовок у меня много.

Вот еще пример: на сепарском Оплот-ТВ Фарион и Ницой показывают чаще, чем дыровских пропагандистов. Того и гляди наградят скоро за продвижение идей "русского мира".

Тот же "Студент", о котором я упоминал выше, на подконтрольной нам территории разговаривал исключительно на украинском. И не потому, что нужно, а он сам так решил. Потому что украинский – это круто, и уж точно наш язык не нуждается в оголтелой пропаганде.

– На оккупированной части Донбасса гуляет много мифов о том, что у нас происходит. И российская пропаганда приложила к этому немало усилий.

– О, да. Например, там убеждены, что у нас зигуют на улицах, а в армии и полиции – вообще все поголовно. При личном разговоре убеждаешь в обратном, даешь пару аргументов, показываешь, что это не так – вот и готовый сторонник Украины.

Отдельно стоит отметить, как Россия и ее агенты дискредитируют у нас тех, кто защищает Родину. Примеров могу привести много. Да что говорить, меня и самого и предателем пытались сделать, и наркоторговцем выставить, и даже контрабандистом.

И все же один пример приведу.

"Душман", контрразведчик Александр Хараберюш, очень эффективно работал против "дыры". За что его и убили. Так на нашей территории до сих пор ходят слухи, запущенные российской агентурой, мол, он контрабандой занимался. Занимался, не скрою, но исключительно с целью провоза через линию разграничения разных смертоносных ништяков. За такое отдельно награждать нужно, а не осуждать!

Вообще россияне "давят" на два направления: опорочить тех, кто им противостоит, и создать ложных героев.

Яркий пример, как я думаю, это Надя Савченко ("Пуля"). Просто она чуть ограниченный, упорный, честолюбивый и корыстный человек, а потому легко просчитываемый. Изучить ее за время пребывания в плену россиянам не составляло труда. Вот и вышло все, как вышло. Кого нынче героизируют, всем видно.

– Поддержка России со стороны местного населения оккупированной территории реально настолько высока, как это пытаются представить?

– Поддержка России на части Донбасса в 2014 году была реально большая. А сейчас, когда там оккупанты закрутили гайки, а прихода России все нет и нет, ситуация в корне изменилась. Многие боятся.

Мы даже шутили, что они через тюрьму перепись населения проводят.

Вместе с тем "на кухнях" ждут возобновления контроля Украины над той территорией.

Да, ждут не все. Много погибших за "ДНР" и/или Россию. Их родственники – это отдельная тема. Есть еще те, которые чтобы выжить, пошли работать на оккупационную власть – они тоже опасаются "украинских репрессий". И с теми, и с другими не решить с кондачка. Тут единственный выход – системные и методичные разъяснения, основанные на политической воле руководства страны.

Вместе с тем, вспомните похороны убиенного Захарченко – так туда бюджетников практически силком сгоняли.

– Сейчас на оккупированной части Донбасса Украине есть на кого опереться?

– Был период, до 2020 года, когда желающие нам помогать (из числа жителей оккупированных территорий) шли практически потоком. Потом прошла череда увольнений в наших службах, и в СБУ в том числе, и продвижение идей украинизации практически сошло на нет.

Я приводил пример того, как в том же Донецке верят в принуждение к разговору исключительно на украинском языке и в поголовное зигование.

Этот насаждаемый российской агентурой бред выковырять из их мозгов можно только при личной беседе – причем неоднократной.

Сейчас опять пошел рост сторонников Украины на оккупированных территориях, но, если честно, я думаю, что это не столько от заслуг наших, а потому что Россия лажает. Неотвратимость восстановления Украиной контроля над захваченной частью Донецкой и Луганской областей очевидно и обусловлено множеством факторов. Но если мы подтолкнем, то все произойдет намного быстрее.

И самое главное, на территории "ДНР" работало и до сих пор работает обширное проукраинское подполье. Но об этом пока рано рассказывать.

С первой частью интервью "Шведа" можно ознакомиться тут.