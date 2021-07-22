В Херсонской области сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ России. Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ.

Как сообщает пресс-служба, задержанный мужчина уволился со службы в 2014 году. После он выезжал в Россию, где его завербовали российские спецслужбы.

Установлено, что он привлек к преступной сети ряд должностных лиц, среди которых сотрудник СБУ на Херсонщине, работник местной прокуратуры, полицейский, чиновник ГСЧС и бывший чиновник облгосадминистрации.

По информации источников OBOZREVATEL, в работе на спецслужбу страны-агрессора подозревается действующий начальник аналитического отдела СБУ в Херсонской области.

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"Он имел доступ к центральной базе, потому нанесенный вред может быть огромным", – объяснил источник.

Куратором сети был кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который отвечал за украинский вопрос. В 2015-2016 годах россиянин был на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

Собранную информацию передавали российской стороне через закрытые каналы электронной связи. Больше всего россиян интересовали данные с ограниченным доступом. Так, иностранные спецслужбы хотели узнать о деятельности и каков личный состав регионального управления СБУ. Россияне старались поучить информацию о местных правоохранителях, военных подразделениях и органов местного самоуправления.

За свои преступные деяния украинец получал от российской спецслужбы каждый месяц денежное вознаграждение.

У задержанных во время обысков изъяли компьютерную технику и средства связи с представителями ФСБ РФ. Также была найдена российская символика, и деньги в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).

Сейчас продолжаются следственные действия, задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

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