Россия стягивает артиллерию, танки и снайперов к линии разграничения на Донбассе, – разведка

Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В частности, подразделения противника усиливаются дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что таким образом РФ продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Также разведчики сообщили, что на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар, они готовы к нанесению потерь украинским защитникам, а также к уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня. Снайперы соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не вовлеченных в выполнение боевых задач, проходят тренировки под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

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Напомним, в конце ноября глава Главного управления разведки МОН Кирилл Буданов сообщил, что Россия стянула более 92 тысяч своих военнослужащих к границам с Украиной и готовится совершить атаку якобы уже к концу января-началу февраля 2022 года.

Вероятно, она будет предусматривать артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами, авиаудары на востоке, нападения в Мариуполе и Одессе и вторжение через Беларусь.

В заключение глава ГУР отметил, что предположения украинской и американской разведок относительно времени возможной атаки России на Украину очень похожи.

"Наши оценки почти такие же, как у американских коллег. Конец января или начало февраля 2022 года", – подытожил Буданов.

В РФ со своей стороны отреагировали на это интервью. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Позже американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

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